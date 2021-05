Vrancken tempert: “Spelers mógen dromen van Europees voetbal, maar...”

KV Mechelen kan morgen een grote stap zetten richting Europees voetbal. Als leider in de Europe Play-offs ontvangt Malinwa Standard, waartegen het donderdag op Sclessin nog verdiend won (1-2). De ploeg van Wouter Vrancken zit in een goede flow, met fris voetbal en een fantastische groepsdynamiek. Maar hijzelf houdt de druk af - de rol die een coach moét opnemen. “De spelers mogen dromen van Europees voetbal, wat sinds donderdag wel meer zal leven in de groep. Maar ze mogen er niet te veel mee bezig zijn. Te ver vooruit kijken, is het slechtste wat we nu kunnen doen. Daar moet iedereen zich van bewust zijn. Het is leuk om op kop te staan, maar we moeten de knop snel omdraaien en klaar zijn voor zondag. Ik voel nu niet meer druk als leider, en de spelers ook niet. We willen vrank en vrij blijven voetballen.”