Van ‘Jojo’ Amuzu tot flankspeler met ‘Vercauteren-voorzet’: deze jonkies komen voor het eerst piepen op stage bij KV Mechelen

Joseph ‘Jojo’ Amuzu - 17 jaar - winger

Jongere broer van Francis Amuzu (22), die in de jeugd ook even voor Malinwa speelde en nu het mooie weer maakt bij Anderlecht. “‘Jojo’ is een iets ander type dan Francis”, zegt Dennis Henderickx, academiehoofd van KV Mechelen. “Hij is snel, maar een súper explosieve flankspeler zoals zijn broer is hij niet. Jojo is wél polyvalenter, want ook centraal kan hij uit de voeten.” Sinds enkele maanden gaat het snel voor Joseph Amuzu. Van de U18 ging het naar de beloften. Door de blessuregolf bij de A-kern vorige maand haalde hij zelfs enkele keren de wedstrijdselectie. “Hij komt de laatste tijd bovendrijven. Jojo is een rustig jongen die aan maturiteit gewonnen heeft. Hij is groter en sterker geworden en valt daarom ook meer op. Het is een type dat Wouter Vrancken graag heeft.”