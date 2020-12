Uitgaande recordtransfer bij KV Mechelen: toptalent Aster Vranckx (18) trekt naar Wolfsburg

KV MechelenKV Mechelen en VfL Wolfsburg hebben een akkoord bereikt over de transfer van Aster Vranckx (18). Met de overgang is zo’n acht miljoen euro plus bonussen gemoeid. Het totale bedrag dat Malinwa uiteindelijk zal opstrijken, maakt van Vranckx de duurste uitgaande recordtransfer van KV. Het toptalent doet dit seizoen wel nog uit Achter de Kazerne. “Ik ben blij dat alles rond is nu.”

Wolfsburg toonde al langer concrete interesse in Vranckx. Afgelopen zomer bood het nog zes miljoen euro voor de jonge middenvelder. Te weinig, oordeelde KV toen. Beide clubs bleven wel onderhandelen en nu is het ook tot een deal gekomen. Wolfsburg betaalt acht miljoen euro, KV Mechelen bedong naast bonussen ook nog een doorverkooppercentage. Het totaalbedrag dat Malinwa zéker zal opstrijken voor Vranckx, overschrijdt de recordtransfer van Hassane Bandé, die in 2018 voor 8,25 miljoen naar Ajax trok.

Quote Wolfsburg heeft een plan met mij. Mijn interesse was gewekt vanaf de eerste seconde Aster Vranckx

De transfer van Vranckx is een win-winsituatie voor alle partijen. Malinwa casht opnieuw gouden miljoenen, waarmee de schuldenberg kan afgebouwd worden, en het houdt het toptalent nog een halfjaar in de ploeg. Wolfsburg heeft vanaf volgend seizoen dan weer een van de meest talentvolle Belgische middenvelders in zijn rangen. Ook voor Vranckx zelf en zijn entourage droeg Wolfsburg en de Bundesliga de voorkeur. Nochtans toonden ook clubs als AC Milan en Manchester City interesse.

Tweede uitgaande miljoenentransfer

Vranckx hoopt in Duitsland een competitie te vinden waarin hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Bij Wolfsburg, dat op dit moment vijfde staat in de Bundesliga, zal hij ploegmaat worden van Rode Duivel Koen Casteels.

Voor Malinwa is het de tweede uitgaande miljoenentransfer van dit jaar. In juli werd rechtsachter Issa Kaboré voor 4,5 miljoen euro verkocht aan Manchester City

Contract tot 2025

Vranckx tekende een contract tot 2025 bij Wolfsburg. “Hun project sprak mij direct aan”, vertelt Vranckx in een eerste reactie op de website van KV Mechelen. “Ze hebben een plan met mij. Mijn interesse was gewekt vanaf de eerste seconde. Veel spelers die nu aan de top spelen, zijn bij Wolfsburg gepasseerd. Ik ben blij dat alles rond is nu. Maar de fans hier mogen gerust zijn. Ik ga mij voor de volle 100% focussen op de wedstrijden met KV Mechelen en mij zonder kopzorgen inzetten tot het einde van dit seizoen.”

Technisch directeur Tom Caluwé: “Puur sportief gezien is dit uiteraard een aderlating. We hebben Aster de kans gegeven op erg jonge leeftijd en hij heeft deze kans met beide handen gegrepen. Aster is een nuchtere jongen die zeer goed weet wat hij wil. Door dit akkoord zal de rust rond zijn persoon terugkeren en kan hij zich de rest van het seizoen volop focussen op de wedstrijden van KV Mechelen.” “Deze transfer is een mooie opsteker voor onze jeugdwerking. KV Mechelen wil een ploeg blijven die jongeren een kans geeft en bij een opportuniteit voor de speler constructief kan meewerken aan een akkoord, waar alle partijen zich kunnen in vinden. Ik ben er van overtuigd dat VFL Wolfsburg een goede club is voor de ontwikkeling van Aster als voetballer en durf er van uit te gaan dat dit niet zijn eindbestemming zal zijn.”

