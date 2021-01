Trefzekere Kerim Mrabti (KVM) speelt zich in de harten van de fans: “Hij past perfect binnen het DNA van de club”

Mrabti, man van de match. De Zweed was dé uitblinker tegen Eupen. Vooral in de tweede helft toonde hij zijn klasse door de 2-0 tegen de netten te knallen. Voorzet Walsh na een knappe combinatie, Mrabti in de volley voorbij Eupen-doelman Defourny. “Het was een vreselijke voorzet van Walsh. Gelukkig heb ik er nog iets goed mee kunnen doen. Sandy mag me bedanken”, glimlachte Mrabti op de persconferentie. “Neen, even serieus: het was een knappe teamgoal. Mooi uit de combinatie.”

“Het was een moeilijke match tegen Eupen, een fysiek sterk team. In de eerste helft was het meer vechtvoetbal. Defensief stonden we goed, iedereen werkte hard. Op basis van onze goede tweede helft was de 3-0 een correct resultaat. We hebben prima gereageerd na de zware nederlaag tegen Standard. Iedereen heeft een topmatch gespeeld”, gooide Mrabti met een compliment naar zijn ploegmaats.

Degene die het meeste lof verdiende, was wel Mrabti zelf. Technisch goed, veel inzet, scorend vermogen. Een allrounder. Coach Wouter Vrancken was van bij het begin grote fan, en dat zette hij zaterdag nogmaals kracht bij. “Kerim past perfect binnen het DNA van de club. Je zal hem nooit kunnen verwijten dat hij zijn truitje niet nat maakt. Hij ligt goed in de groep, werkt hard en heeft veel kwaliteiten. Kerim is een speler die je moet koesteren.” Mooie woorden voor Mrabti, het zal hem deugd doen.

Knieoperatie Engvall

Zijn landgenoot en ‘best budy’, Gustav Engvall, kreeg wel een mentale tik te verwerken. Hij ondergaat maandag een knieoperatie. “‘Gus beleeft een moeilijk jaar”, aldus Mrabti. “Als hij honderd procent is, is hij een van de belangrijkste spelers in ons team. Dat heeft hij al getoond. Wij hadden ook een goede band met elkaar op het veld - het liep goed voorin. Ook voor mij is zijn blessure dus jammer. Maar hij zal sterker terugkomen, daar ben ik zeker van. Gus is mentaal sterk. Wij zijn er voor hem. We zullen hem missen in de rest van dit seizoen.”

