Transfertargets haken af, Togui mag vertrekken: diepe spits gezocht bij KV Mechelen

Vier transferopties die KV Mechelen voor ogen had, draaiden tot dusver op niets uit. Avenatti (Standard) werd niet warm van een uitleenbeurt aan Malinwa. Hinterseer (Hamburg) en Klauss (Hoffenheim) bedankten eveneens voor de interesse. Voor Harbaoui (vrije speler) is de concurrentie groot. Ook Zulte Waregem en STVV willen de Tunesiër.

Begrijpelijk. Mrabti en Engvall zijn van nature eerder schaduwspitsen of zelfs flankspelers. De Camargo is op dit moment de enige echte targetman waar Vrancken op rekent. En William Togui? Die mag vertrekken. De Ivoriaan kon dit seizoen allesbehalve overtuigen - zijn slechte invalbeurten zorgden voor irritaties bij de Mechelse staf. Togui zelf voelt niet langer het volledige vertrouwen en staat open voor een nieuwe uitdaging, in België of in het buitenland.