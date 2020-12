Thibaut Peyre (KVM) predikt rust in moeilijke periode: "We mogen niet panikeren”

KV Mechelen postte gisteren op Twitter een filmpje van Peyre die samen met Schoofs en Walsh een kerstmiscadeautje opent. Leuk. Al zal de centrale verdediger straks liever met de drie punten naar huis gaan. En of hij beseft dat KV Mechelen - intussen gedeeld voorlaatste met Moeskroen - dríngend moet beginnen winnen. “We zitten in een moeilijke periode. De resultaten zijn slecht. Zo simpel is het. We krijgen lof voor ons goede spel, maar dat kan me weinig schelen. Ik wil gewoon winnen. De nederlaag tegen Waasland-Beveren was een opdoffer, ja. Maar het seizoen is nog lang. We laten de kopjes niet hangen.”

Na een teleurstellende 2 op 12 moet KV Mechelen wel naar beneden kijken in de stand. Als het de volgende drie wedstrijden - tegen Club Brugge, OHL en Moeskroen - slecht doorkomt, dan wacht in 2021 een zware degradatiestrijd. Een scenario waar Peyre, die na zijn coronabesmettingen al enkele weken weer op volle kracht is, liever geen rekening mee houdt.

“We moeten niet te ver vooruit kijken. Met Club krijgen we vanavond een lastige tegenstander over de vloer, maar ik geloof dat we de volle buit kunnen pakken. Wij hebben genoeg kwaliteiten. Het probleem zit hem nu eerder in het mentale. Wij moeten spelen om punten te pakken, niet alleen om mooi te voetballen."

Malinwa speelde dit seizoen al een pak punten kwijt na individuele fouten in de defensie. “Toch mag je niet met de vinger naar één iemand wijzen”, vindt Peyre. “Het is wel zo dat we door die individuele fouten veel, érg veel, punten zijn verloren. Als we in de fout gaan, betalen we dat cash. Dat is het verhaal van dit seizoen.”

Zonneschijn

De enige ambitie die er dit seizoen nog rest voor KV Mechelen, is zo snel mogelijk uit die gevarenzone komen. Terwijl er bij de supporters al doemscenario’s opduiken over een nieuwe degradatie, predikt Peyre rust én vuurt hij zijn ploegmaats nog eens aan. “Het logisch dat de fans schrik hebben. Zij willen niet hetzelfde zien gebeuren als drie jaar geleden. Wij moeten het tij doen keren. ‘Tous ensemble.’ We moeten positief blijven. ‘Après la pluie vient le beau temps’. Na regen komt zonneschijn.”

De verdediger benadrukt ook nog eens dat de spelersgroep volledig achter coach Vrancken staat. “We waren in bijna alle wedstrijden de betere ploeg. Dan is het niet de fout van de coach dat we op een zestiende plek staan. Wij, de spelers, gaven het weg door bijvoorbeeld rode kaarten te pakken. Kijk, we mogen niet panikeren. We blikken met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd tegen Club, want we speelden al gelijk tegen hen. Een gelijkspel is echter niet meer genoeg, vind ik. Alleen met een overwinning zetten we een stap in de goede richting.”

