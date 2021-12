Thibaut Peyre (KVM) is terug van weggeweest: “Zo snel mogelijk op niveau geraken”

Iets vroeger dan verwacht maakte Thibaut Peyre vorig weekend zijn comeback na een achillespeesblessure. De Franse centrale verdediger speelde, bij afwezigheid van Vanlerberghe en Van Hoorenbeeck, 90 minuten tegen Genk.

“De coach vroeg of ik iets vroeger dan gepland kon spelen, omdat er enkele jongens niet klaar waren”, aldus Peyre. “Dat was geen probleem. Ik ben fit, die achillespeesblessure is verleden tijd. Een risico werd er dus niet genomen tegen Genk. Alleen ben ik nog geen honderd procent. Ik mis nog matchritme en ben conditioneel nog niet op mijn top. Ik hoop nu meer te spelen en zo snel mogelijk mijn oude niveau terug te halen.”

Dat de voorbije drie maanden een moeilijke periode was, zegt Peyre. “Telkens in de tribune zitten en de ploeg zien spelen. Ja, dat was moeilijk. (zucht) Zeker voor zo’n speler als ik. Ik stond lang aan de kant, terwijl ik áltijd alles wil geven. Maar goed, dit hoort nu eenmaal bij het bestaan van een profvoetballer. In februari kreeg ik al last van mijn achillespees, maar toen ging ik door. Play-off 2 wilde ik echt niet missen. Alleen waren de drie weken verlof na het seizoen niet genoeg om volledig te herstellen. Ik had veel pijn en kón echt niet spelen. Ik heb hard gewerkt om terug te kunnen spelen en ben blij dat dat eindelijk gelukt is.”

KV Mechelen treft dit weekend Peyre’s ex-club én leider in 1A, Union Saint-Gilloise. “Het is ongelooflijk wat Union neerzet dit seizoen. Vorig jaar had ik bij Beerschot het gevoel dat hun goede reeks niet zou blijven duren, wat ook gebleken is. Maar ik denk dat Union dit wél nog heel het seizoen kan volhouden. Het is een ploeg met veel kwaliteiten, structuur en een prima trainer.”

Peyre zal er moeten opboksen tegen het koningskoppel Undav-Vanzeir. “Het is nog afwachten of ik speel. Dat is een keuze die de coach moet maken. Maar het klopt dat Undav en Vanzeir een sterk duo vormen. Niemand doet beter in België, hé. Wij zullen op ons best moeten zijn om op het veld van Union punten te pakken.”

Volledig scherm © BELGA