TD Tom Caluwé blikt terug op wintermercato van KV Mechelen: “We zijn klaar voor laatste rechte lijn”

“Het was verrassend druk”, blikt Tom Caluwé terug op de voorbije transferperiode. “We waren voor de mercato tevreden over de kern en wilden die bij elkaar houden. Maar er zijn voor sommige spelers opportuniteiten gekomen. Wij konden hen die kansen niet ontnemen.”

Joachim Van Damme werd door Standard weggekaapt voor zo’n 600.000 euro. “‘Jo’ had een enorme staat van dienst bij ons. Hij is belangrijk geweest. Het was niet de eerste keer dat Standard kwam aankloppen, en hij wilde de overstap maken.”

Sheldon Bateau trok naar Turkije. “Hij kon een heel goeie zaak doen.” Igor de Camargo tekende bij RWDM. “Hij wilde heel graag naar daar, omdat de cirkel dan rond was. Dat konden we niet weigeren.” En Ferdy Druijf wilde elders op zoek naar meer speelminuten - de spits is nu op uitleenbasis aan de slag bij Rapid Wien. “Dat was een last minute-beslissing. Gelukkig hebben we kunnen reageren.”

Quote Het was aan ons om de kern strijdbaar te houden voor de ambities die we hebben. Als ik de balans maak, mogen we zeggen dat dat gelukt is. Tom Caluwé

KV Mechelen praatte met verschillende spitsen. Uiteindelijk werd Élie Youan gehaald als nieuwe aanvaller. “Élie was lang onhaalbaar voor ons, maar er bleek in het slot van de mercato toch iets mogelijk. Hij heeft een interessant profiel. Een beweeglijke spits met snelheid. En we hebben een haalbare aankoopoptie afgedwongen.”

Als defensieve versterking huurt KV Mechelen Rick van Drongelen. “Hij zal niet veel tijd nodig hebben om zich aan te passen. Rick heeft veel kwaliteiten. Linksvoetig, stevige kerel. Een speler die wij normaal gezien niet zomaar zouden kunnen halen, maar hij zat bij Union Berlin op een zijspoor en was op zoek naar speelminuten.”

Of de drie Mechelse nieuwkomers ook aanwinsten zijn, zal moeten blijken. Maar Caluwé en zijn sportieve cel mogen zich wel op de borst kloppen. “Ik ben met alle drie onze inkomende transfers tevreden. Ook met Dries Wouters. Zijn uitleenbeurt loopt eind dit seizoen af, maar we zullen zien wat er dan gebeurt. Het was aan ons om de kern strijdbaar te houden voor de ambities die we hebben. Als ik de balans maak, mogen we zeggen dat dat gelukt is. We zijn klaar voor de laatste rechte lijn van de competitie. De top acht is zeker haalbaar.”

