Steven Defour voorgesteld bij KV Mechelen: “Emotioneel de belangrijkste transfer uit mijn carrière”

KV Mechelen“Mijn gsm stond niet meer stil sinds mijn transfer officieel werd.” Steven Defour (32) is deze middag officieel voorgesteld bij KV Mechelen. De ex-Rode Duivel tekende een prestatiegericht contract van één jaar bij de club van zijn hart. “Het heeft altijd in mijn hoofd gespeeld om hier ooit terug te keren.”

“Het voelt heel goed om hier te zitten”, vertelde Defour. “Het is speciaal om hier te zijn. Ik had aan mijn vader beloofd dat ik hier ooit nog zou voetballen. Doorheen heel mijn carrière heeft het altijd in mijn hoofd gespeeld om hier terug te keren. Alleen weet je nooit hoe het zal uitdraaien. Het moment moest goed zitten.”

Quote Ik heb altijd gezegd dat ik hier mijn carrière wilde afsluiten. En ik ben hier nu. We zullen wel zien. Voor mij is nu het belangrijk­ste om me in de ploeg te spelen Steven Defour

“Dit is emotioneel de belangrijkste transfer van mijn carrière. Dat klinkt misschien raar, maar het is wel zo. Ik speelde hier bij de jeugd en had mijn idolen bij Malinwa, onder wie technisch directeur Tom Caluwé. Jantje Verlinden ook. João Elias. Die mannen. Ik kwam elke twee weken naar het stadion om hen te zien spelen. Tom en ik hebben hebben al langer contact. En van het één kwam het ander. Of het hier nog vertrouwd aanvoelt? (grijnst) Het stadion is vernieuwd, op de jeugd is er nog niets veranderd.”

Vervanger van Vranckx?

KV Mechelen moet morgen tegen KV Kortrijk Aster Vranckx missen. De youngster sukkelt met de adductoren. Zo komt er een plekje vrij op het middenveld. “Of ik klaar ben om te starten? Ik train vol mee en heb 60 minuten in de oefenmatch tegen AA Gent gespeeld”, aldus Defour. “Die partij was een goed moment om te kijken waar ik stond en hoe het aanvoelde om met deze ploeg te spelen. Fysiek sta ik veel verder dan vorig jaar. Maar ik moet nog ritme opdoen. Mijn laatste officiële match dateert van maart. Ik ben nog niet op topniveau en heb nog wedstrijden nodig om 100 procent te geraken.”

Defour, die een prestatiegericht contract van één seizoen tekende, heeft altijd gezegd dat hij zijn carrière Achter de Kazerne wil afsluiten. Wordt dit dan zijn laatste transfer? “Dat zal de toekomst uitwijzen”, liet de ex-Rode Duivel niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb voor één jaar getekend om te kijken hoe het loopt tussen ons. Beide partijen kijken wel erg uit naar deze samenwerking. We zijn benieuwd. Ja, ik heb altijd gezegd dat ik hier mijn carrière wilde afsluiten. En ik ben hier nu. We zullen wel zien. Voor mij is nu het belangrijkste om me in de ploeg te spelen, samen goede resultaten te behalen en met plezier te kunnen voetballen.”

Sinds zijn transfer gisteravond officieel werd, stond Defours gsm naar eigen zeggen niet meer stil. “Ik heb enorm veel reacties gekregen. Mijn gsm staat nog altijd niet stil. Toen mijn transfer officieel werd, had ik nog 80 procent batterij. (knipoogt) Tegen het einde van de avond was hij plat zonder dat ik hem veel had gebruikt. Die is gewoon constant blijven trillen.”

Noem de transfer van Defour gerust een ware stunt van KV Mechelen. De club heeft het financieel niet gemakkelijk en zat ook aan zijn loonplafond, maar de Gouden Schoen van 2007 heeft een serieuze financiële inspanning geleverd. “Of er water bij de wijn is gedaan? (grijnst) Er is wijn bij het water gedaan. Het financiële was helemaal niet het belangrijkste. Ik wilde gewoon voelen dat KV Mechelen me echt wilde hebben. Financieel is dit niet wat ik in mijn carrière al heb verdiend. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik kom in een mooie ploeg en club terecht met jongens die keihard werken en plezier hebben. Dat wil ik ook.”

Vrancken: “We hebben er een persoonlijkheid bij”

“Als je als trainer zo een speler in je groep krijgt, dan ben je daar nooit ‘miscontent’ van”, zei Vrancken op zijn persbabbel. “Niet alleen Stevens kwaliteiten, maar ook zijn ervaring is een troef. Die kan hij delen met de jonge jongens, zoals Aster Vranckx. Zij kunnen Defours tips gebruiken.” Vrancken was snel overtuigd dat Defour een meerwaarde zou betekenen voor zijn team. “We hebben in vergelijking met vorig seizoen toch wat persoonlijkheden verloren (denk aan Swinkels, Tainmont en Castro, red.). Nu hebben we weer een persoonlijkheid erbij. Daar kan je alleen maar blij mee zijn.” Vrancken staat, als iedereen fit is, wel voor een moeilijke keuze op het middenveld. Met Schoofs, Vranckx en Van Damme had hij al een drietal dat goed draaide. “Ook vooraan moeten er serieuze keuzes gemaakt worden, hé”, merkt Vrancken op. “Tegen Antwerp hebben we ook gezien dat we niet overlopen van centrale middenvelders.” Kortom: Vrancken zal Defour goed kunnen gebruiken. Tegen KV Kortrijk ook al? “Steven speelde al 60 minuten in de oefenmatch tegen Gent. Conditioneel is hij goed. De basis is er. Nu moet hij ritme opdoen. En zoals Steven het zegt: daarvoor moet je wedstrijden spelen.”

