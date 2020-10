Steven Defour voorgesteld bij KV Mechelen: “Emotioneel belangrijkste transfer uit mijn carrière”

KV Mechelen Algemeen directeur KV Mechelen reageert nadat eigenaar Penninckx wordt opgesloten in gevangenis: “We zijn verbaasd”

12 september KV Mechelen, dat thuis met 0-1 verloor van KV Oostende, beleeft ook op bestuursniveau woelige dagen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx is opgesloten in de gevangenis. De ex-CEO van modegroep FNG werd na het faillissement van zijn bedrijf in verdenking gesteld in een gerechtelijk onderzoek. Hij zou zijn voorwaarden geschonden hebben. “Wij zijn verbaasd”, aldus algemeen directeur Frank Lagast in een eerste reactie.