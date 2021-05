Steven Defour voegt zich bij technische staf KV Mechelen: “Veel keuze, maar als beginnende trainer nergens beter”

KV MechelenAan zijn actieve voetbalcarrière komt na het einde van de Europe play-offs een einde, aan het Mechelse verhaal van Steven Defour (33) komt een vervolg. Nadat beide partijen er al even over onderhandelden, maakt geel-rood nu ook officieel bekend dat de straks ex-middenvelder toetreedt tot de technische staf van de club.

Defour zag eind vorig seizoen zijn contract op Antwerp niet verlengd, waarna hij in oktober koos voor KV Mechelen, de club van zijn hart waar hij ook als jeugdspelertje voor uitkwam. Sportief bleek Defour snel een meerwaarde, maar al even snel bleek dat het lichaam protesteerde. Vorige maand besliste Defour dan ook om een punt te zetten achter zijn carrière: “Maar het was voor iedereen duidelijk dat zijn verhaal bij KV Mechelen nog niet uitgeschreven was”, zegt sportief directeur Tom Caluwe.

“Steven is al een tijdje bezig met zijn trainerscursus. Deze nieuwe functie bij onze coaching staf kan hem helpen in zijn traject. Voor ons is het fantastisch om iemand met zoveel internationale ervaring en een hart voor de club te kunnen toevoegen aan onze omkadering. Dit is een win-win voor iedereen.”

Zo is de cirkel helemaal rond voor Defour. Zijn trainersloopbaan start hij bij KV Mechelen. “Ik wou sowieso in het voetbal blijven. Dan was er voor mij maar één plek om dat te doen. Wat begon als een idee, hebben we samen verder uitgewerkt. Daar komt nog bij dat ik enorm gecharmeerd ben door de staf en hun manier van werken. De laatste weken zijn er veel concrete voorstellen op mij afgekomen maar in mijn hoofd bestond er weinig twijfel. Als beginnende trainer kan ik nergens beter zitten dan hier, bij de club van mijn hart.”

