Sterke Sheldon Bateau bij eerste basisplek in ruim een jaar: “Ik heb mijn punt gemaakt”

KV MechelenOpvallende naam in de basiself van KV Mechelen tegen OH Leuven: Sheldon Bateau (29). De centrale verdediger mocht voor het eerst in ruim een jaar nog eens starten en speelde een beresterke partij. “Ik hoop dat dit een nieuw begin is.”

30 oktober 2019, een 1-2-nederlaag tegen Sint-Truiden. Zo lang was het al geleden dat Sheldon Bateau nog eens in de basis stond bij KV Mechelen. Nadien volgden er nog enkele invalbeurten, soms zelfs als controlerende middenvelder. Dit seizoen werd hij lange tijd niet gebruikt. Tot vorige donderdag tegen Club - een invalbeurt - en vanavond tegen OH Leuven.

“Ik heb een moeilijke periode achter de rug”, vertelde Bateau na de 1-2-overwinning aan Den Dreef. “Meer dan een jaar viel ik naast de basisploeg, terwijl ik er wel zeker van was dat ik het team iets kon bijbrengen. Als voetballer wil je altijd spelen en de ploeg helpen. De resultaten vielen tot dusver tegen en als je dan van thuis of van in de tribune moet toekijken.... (zucht) Dat was moeilijk. Je weet hoe hard je werkt en in het weekend kan je dan niet spelen...”

In Bateau’s entourage viel de voorbije weken te horen dat de verdediger niet snapte waarom KV Mechelen hem niet gebruikte, ondanks zijn prima mentaliteit en trainingsarbeid.

“Tegen Club mocht ik toch invallen bij een 0-1-achterstand. Dat was allesbehalve simpel”, zei de man uit Trinidad en Tobago. Vanavond kreeg hij dan toch zijn kans van bij de aftrap, en die greep hij ook. ‘Shelly’ maakte indruk. Hij vormde een secuur duo met Thibaut Peyre en zat er vaak goed tussen. Ook in balbezit toonde hij zelfvertrouwen.

Chemie

“Zaterdag wist ik dat ik ging spelen. Heel het seizoen heb ik op deze kans gewacht. Toen ik hoorde dat ik zou starten, was ik eerder blij dan verrast. De ploeg en defensie helpen, dat is wat telde. Ik hoop dat dit een nieuw begin is. Thibaut, Yannick (Thoelen, red.) en ik vormen een goed trio. We hebben chemie. De voorbije tijd heb ik geen interviews gegeven, want ik wist dat mijn tijd zou komen. Ik heb gesproken met de voeten. Nu heb ik mijn punt gemaakt, hoop ik. De beslissing is nu aan de trainer.”

Volledig scherm Peyre en Bateau vallen mekaar in de armen na het laatste fluitsignaal. © BELGA