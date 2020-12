Stand-in-T1 Sven Swinnen (KVM): “Het klinkt melig, maar dit is een fantastische spelersgroep om mee te werken”

KV MechelenKV Mechelen staat voor een belangrijk duel tegen OH Leuven. Met opnieuw Sven Swinnen als hoofdtrainer. De met corona besmette Wouter Vrancken zit ziek thuis in quarantaine. Dat belet hem er echter niet van om de wedstrijden mee voor te bereiden. “Het werk dat de vaste stafleden van thuis verrichten, is knap”, vertelde Swinnen op zijn eerste persbabbel als tijdelijk hoofdtrainer van Malinwa.

Geen Igor de Camargo meer als T2 morgen bij KV Mechelen. De spits is hersteld van zijn kuitblessure en staat morgen tegen OH Leuven hoogstwaarschijnlijk in de basis. “Hij is altijd héél fit gebleven. Ondanks zijn leeftijd recupereert hij toch redelijk vlot van zo’n blessures”, aldus Sven Swinnen. “Hoe het was om met Igor als assistent te werken? Super. Hij heeft pakken ervaring en zit ook in mijn trainerscursus (Swinnen geeft trainersles, red.). We hadden al heel wat gesprekken gevoerd over voetbal. Het is ook super om Igor als persoonlijkheid in de groep te hebben. Hij heeft de rol van T2 heel goed ingevuld. Maar hij is uiteraard nog speler. Die mindset moet hij behouden.” Aangezien De Camargo fit is, wordt beloftencoach Steve Van Tongelen even T2 en ook U18-coach Jelle Coen sluit aan.

Op de keeperstrainer en een kinesist na zit de hele vaste staf van Malinwa nog steeds in quarantaine. Vrancken, die overigens symptomen vertoont, Vanderbiest en co. bereiden de wedstrijd mee voor van thuis. “Die samenwerking verloopt goed”, aldus Swinnen. “Ik heb twee jaar met deze staf gewerkt. Dan weet je wel hoe we spelen en wat de principes zijn. Ze leveren knap werk vanop afstand. Doe het maar, hé. Chapeau, hoor. Laat ons hopen dat ze snel het team weer kunnen vervoegen. Ik hoor Wouter dagelijks. Hij heeft inderdaad last van corona. Maar hij bereidt alles mee voor, samen met alle andere stafleden. Ik wil benadrukken dat zij vanop afstand straf werk leveren.”

Volledig scherm Wouter Vrancken zit in quarantaine. © BELGA

Malinwa, het nummer 16 in de stand, moet nu hopen dat hun harde werk wordt beloond. Morgen staat er alweer een belangrijk duel tegen OH Leuven op het programma. KV moet zo snel mogelijk punten pakken om uit de gevarenzone te geraken. Swinnen: “Kijk, ik zit nu 30 jaar bij deze club. Daar ben ik fier op. Zoals Fi Vanhoof, mijn grote voorbeeld als persoon en voetbalmens. In het voetbal heb je altijd hoogtes en laagtes. Als team, als club, en als speler. Als coach moet je daarmee omkunnen. Als je dat niet kan, dan is dit niveau niks voor jou. Ik ga de uitdagingen graag aan. Iedereen werkt liever onder aangename omstandigheden, maar je moet niet alleen op het voorplan treden als je de beker of titel in 1B wint, of als je play-off 1 haalt. Je moet net als het moeilijker gaat de neuzen in dezelfde richting krijgen.”

Voor het duel tegen Club Brugge stuurden de fans van KV Mechelen een open brief de wereld in, gericht aan de spelers. Daarin viel te lezen dat ze een betere mentaliteit wilden zien tegen ‘kleinere’ tegenstanders. “Het is belangrijk dat de fans hun mening kunnen ventileren”, vindt Swinnen. “En het is logisch dat zij vragen stellen bij de mindere resultaten. Maar van de spelers kan je niet zeggen dat ze een slechte mentaliteit tonen. Integendeel. Ze werken héél hard. Ook nu, in moeilijke omstandigheden. Zij doen er alles aan om het tij te doen keren. Het klinkt misschien melig. Maar ik kan in eer en geweten zeggen dat deze spelersgroep fantastisch is om mee te werken.”

KV Mechelen kan morgen tegen OH Leuven ook opnieuw rekenen op Joachim Van Damme, die negatief testte. Verder kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Defour en Vanlerberghe zijn out. Over Bushiri wordt morgen een beslissing genomen.

Volledig scherm De open brief van de KV Mechelen-fans aan de spelers. © rv

