Siemen Voet scoort voor Malinwa in nederlaag tegen Kortrijk: “Het leek een droomdebuut te worden”

KV MechelenKV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen. Nochtans leek het duel tegen KV Kortrijk op een sprookje uit te draaien voor Siemen Voet (20). De jonge verdediger maakte zijn debuut voor Malinwa én scoorde de 1-0. Een rode kaart van Kaboré en twee tegengoals gooiden roet in het eten.

Door de positieve coronatest van Bushiri en de ziekte van Peyre - hoogstwaarschijnlijk griep - kreeg Siemen Voet zijn kans bij KV Mechelen. Een onverwacht debuut dus voor de Club Brugge-huurling. “Met de hele coronatoestand weet je dat je als voetballer altijd klaar moet houden”, vertelde hij. “Vanochtend (zaterdagochtend, red.) kreeg ik een berichtje van de coach dat ik zou starten omdat Thibaut zich ziek voelde. Dat gaf een adrenalinekick. Maar ik was er klaar voor.”

Voet liet een secure indruk na tegen KV Kortrijk. Goed, zonder uit te blinken. Tot hij in de tweede helft de openingsgoal maakte. 1-0, Malinwa leek op weg naar de zege. “Lange tijd leek het op een droomdebuut uit te draaien. Heel het team speelde een goede match. Mijn debuut is zonder problemen verlopen. De groep heeft me prima geholpen en ik ben ondertussen ook goed geïntegreerd in de ploeg. Ze gaven me vertrouwen.” Vertrouwen zal Voet genoeg hebben na zijn treffer. “Voor mij persoonlijk is dat mooi. Maar uiteindelijk kopen we daar niets mee. Jammer.”

Vanlerberghe in tranen

Wie ook baalde na de wedstrijd was Jordi Vanlerberghe (24). Hij bleef verweesd achter na het laatste fluitsignaal. In tranen bleef hij op de grasmat zitten. Ploeggenoten en staf moesten hem troosten. “Woensdag is mijn grootmoeder overleden”, vertelde hij na de match - knap dat hij de pers te woord stond. “Ze heeft lange tijd afgezien. Ik was erg close met haar en mijn gedachten gingen na de match volledig naar haar.”

Volgens Vanlerberghe moest KV Mechelen - “alwéér” - een onverdiende nederlaag incasseren. “We hebben KV Kortrijk bij momenten weggespeeld. Toch kregen ze twee open kansen en was het twee keer raak. Die rode kaart van Issa Kaboré was het kantelmoment, ja. Dat was een jeugdzonde. Hoe dan ook hadden we de kansen om deze match te winnen. Maar het zat weer niet mee. Dat kan je natuurlijk niet week na week blijven zeggen. Ooit moet je punten gaan pakken. Het moet toch eens keren.”