Sheldon Bateau (KVM) komt als herboren uit moeilijkste periode uit carrière: “Ik ben altijd blijven glimlachen”

Een maand geleden keek Bateau nog uit naar een nieuwe club. Ondanks zijn liefde voor KV Mechelen had hij nood aan speelminuten, na bijna een jaar zonder. De man uit Trinidad en Tobago was op zoek naar een oplossing. Tot hij tegen Club Brugge 20 minuten mocht spelen - “dat gaf hoop” - en daarna in de basis stond tegen OH Leuven.

“Dat was een behoorlijke verrassing”, vertelt Bateau. “Want voordien koesterde ik weinig hoop dat ik nog een kans zou krijgen. Dat jaar zonder speelminuten was de moeilijkste periode uit mijn carrière. Gelukkig was mijn familie hier. Zij waren mijn ‘therapie’. Pas op: behalve het feit dat ik niet speelde, was er niets om ongelukkig van te worden. De coach, de ploegmaats,... Daar kon ik nooit over klagen. Alleen was het wel moeilijk om vaak naast de ploeg te vallen. Daarom keek ik ook stilaan uit naar een nieuwe club. Een oplossing.”

Volledig scherm Sheldon Bateau © Photo News

“Tot die wedstrijden tegen Club Brugge en OH Leuven, dus. Ik moést die kans met beide handen grijpen.” En dat deed de centrale verdediger. Hij speelde secuur. Zelfs in het uitverdedigen toonde Bateau zich - iets wat we nog niet vaak van hem hadden gezien sinds zijn terugkeer naar Malinwa in de zomer van 2019. Dat hij die nieuwe kans kreeg, heeft hij te danken aan zijn goede mentaliteit. “Niemand was negatief tegenover mij, en vice versa. Het was een moeilijke periode, maar ik kwam altijd goed met iedereen overeen. Ik ben positief gebleven. (knipoogt) Elke dag bleef ik glimlachen.”

Quote We voelen mekaar goed aan in de defensie. Dat is de belangrijk­ste reden waarom het meer op punt staat dan in begin van het seizoen Sheldon Bateau

“Ik ben blij dat ik niet alleen op niveau ben, maar de ploeg nu toch ook een kleine boost kan geven. Ach, ik blijf nederig. (grijnst) De defensie staat niet alleen meer op punt omdat ik speel, hé. We doen het als een team. Met Thoelen en Thibaut (Peyre, red.) heb ik een goede klik. En met ‘Bijkie’ ook op links. We voelen mekaar goed aan. Dat is de belangrijkste reden waarom de verdediging meer op punt staat dan in begin van het seizoen.”

Dat mogen Bateau en co. vanavond opnieuw tonen in Charleroi, het nummer drie in de stand. “Dit zijn de matchen waar ik van hou. Tegen zulke tegenstanders kan je jezelf tonen. Winnen tegen hen, zorgt voor het beste gevoel dat er is.”

Volledig scherm © Photo News