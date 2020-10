Sandy Walsh vindt na onzekere periode weer nieuwe uitdaging bij Malinwa: “KV en ik: dat gaat klikken”

Op de laatste dag van de transferperiode viel er een opvallend vertrek te noteren bij KV Mechelen: rechtsachter Jules Van Cleemput trok voor één miljoen euro naar Charleroi. En dus moest Malinwa op zoek naar een vervanger. Enter Sandy Walsh. De ex-speler van RC Genk en Zulte Waregem was nog transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

“Door bepaalde redenen werd mijn contract in Waregem niet verlengd”, legt Walsh uit. “Ik heb mijn conditie daarna samen met een personal coach op peil gehouden. Ik trainde ook even mee bij Sint-Truiden. Op die manier was ik klaar voor wanneer er een club kwam aankloppen.”

Dat duurde lang. De transfervrije Walsh tekende zijn contract bij KV Mechelen op 6 oktober, één dag na het sluiten van de mercato. “In die periode zonder club heb ik moeilijke momenten beleefd”, knikt Walsh. “Zeker in de weekends, als je iedereen op televisie matchen ziet spelen. Dan word je wel wat onzeker. Neen, ik was niet de gelukkigste thuis. Ik woonde even bij mijn ouders en jongere zus. (lacht) Zij zullen kunnen bevestigen dat ik niet altijd de aangenaamste persoon was om mee samen te leven. Ik was wat ‘down’. Stiller dan gewoonlijk. Maar mijn familie stond altijd klaar voor mij. De laatste dagen van de transferperiode had ik stress. De spanning steeg. Maar ik ben positief gebleven.”

Met succes dus, want er kwam een verlossend telefoontje van KV Mechelen. “Mijn dag kon niet meer stuk”, glimlacht Walsh. “Ik was weer gelukkig. Alles was weer oké. Ik ben enorm blij dat ik deze kans krijg en dat KV in mij gelooft.”

Walsh zal moeten concurreren met Kaboré op de rechtsachter. “We kunnen elkaar beter maken.” Walsh benadrukt ook dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. “Ik zie mezelf als een teamspeler. Ik wil de ploeg op elke manier proberen helpen. Als de trainer me vraagt om op de linksback, centraal achterin of centraal op het middenveld te spelen, dan kan hij op mij rekenen. Ik heb op al die posities al gespeeld”, aldus de polyvalente Walsh, die al 155 matchen op het hoogste niveau op zijn conto heeft.

Dat net Malinwa Walsh wilde inlijven, stemt hem gelukkig. “Toen ik hier vorig jaar kwam spelen met Zulte Waregem zat ik op de bank naast Bürki. Het stadion was uitverkocht en we zeiden nog tegen mekaar: ‘Als je hier voor Mechelen kan spelen, dat zou toch geweldig zijn.’ Als speler wil je voor een publiek als dit spelen. Malinwa is een traditieclub. En het stadion is zeer knap. Ik ben een speler die graag dicht bij de fans staat. Op vlak van supporters staat KV Mechelen in België zeker in de top drie. Elke club die hier komt spelen, zou schrik moeten hebben. Veel mensen die me kennen, zeggen dat KV en ik een goede ‘match’ gaat zijn. Dat het gaat klikken. Ik hoop dat te kunnen bevestigen."

Volledig scherm Sandy Walsh op training. © KV Mechelen