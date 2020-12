Sandy Walsh scoort eerste doelpunt voor KV Mechelen: “Eindelijk was het raak”

KV MechelenGebalde vuisten, een stevige kreet. Sandy Walsh (25) schreeuwde de emoties van zich af na zijn gelijkmaker tegen Standard. Eíndelijk had hij zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen beet, na tal van kansen. “Het frustreerde me dat mijn vorige pogingen niet binnen gingen.”

Sandy Wash, gisteravond voor de camera tijdens de rust: “Weer gaat mijn schot er net niet in. Hopelijk gaan die ballen snel wél binnen.” De rechtsachter had toen al twee kansen gemist, waarvan één grote - Standard-doelman Bodart redde knap. De frustraties spatten ervan af bij Walsh. Volledig te begrijpen. Ook in de vorige matchen dook hij geregeld goed op in de zestienmeter van de tegenstander en kwam hij dicht bij een doelpunt. Tegen Beerschot besloot hij op de paal, ook in Eupen kon hij enkele open kansen niet benutten.

Tot gisteren dus. Minuut 88. De bal bleef hangen en Walsh tikte binnen. De verdiende gelijkmaker voor Malinwa. “Ik had al veel kansen gekregen de voorbije matchen. Vaak stond ik op de goede plek, maar wilde de bal er niet in. Dat was frustrerend. Ik bleef maar proberen, in die positie komen en schieten. Eindelijk was het raak.”

Ook bij de 2-1 speelde Walsh een - minder positieve - rol. Aan de tweede paal kon Balikwisha binnenkoppen na een inschattingsfout van de rechtsachter. “Standard kwam er goed uit. Toen die voorzet kwam, stond ik goed”, aldus Walsh. “In mijn ooghoek zag ik iemand voor mij komen, dus ik zette een stap vooruit. Ik moest een keuze maken tussen twee spelers en de voorzet ging net over mij. Daar zal ik uit leren voor in de toekomst.”

Hoe dan ook speelde Walsh opnieuw een goede wedstrijd, bekroond met een belangrijke goal. Dat hij Issa Kaboré op de bank houdt, had niemand op voorhand voorspeld, maar intussen heeft Walsh zijn plek in de basiself meer dan verdiend. Goeie mentaliteit, een meerwaarde op het veld. “Ik speel elke match alsof het mijn laatste is en ben dankbaar dat KV Mechelen me een kans gaf”, vertelde hij in een eerder interview in deze krant. In deze vorm is het alleen maar logisch dat Wouter Vrancken het vertrouwen in Walsh behoudt.

Bodart moest ook redding brengen op een schot van Walsh. © BELGA