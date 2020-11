Sandy Walsh maakt debuut voor Malinwa in gelijkspel tegen Club: “Een verdiend punt, en er zat zelfs meer in”

“Ik wist dat er een kans zou komen na de schorsing van Kaboré”, vertelde Sandy Walsh na het 2-2-gelijkspel tegen Club Brugge. Hij voelde zich naar eigen zeggen klaar voor zijn debuut. “Fysiek had ik goeie testen afgelegd, maar ik miste nog matchritme. Dat kan je natuurlijk alleen opdoen door wedstrijden te spelen. Ik ben nu drie weken met de groep aan het trainen en integreer me goed. Ik ben enorm tevreden met deze prestatie. Dit geeft veel vertrouwen.”

Zeker omdat Walsh ook een pre-assist in petto had voor het doelpunt van De Camargo. “Ik zag Kerim (Mrabti, red.) de diepte in lopen en hij deed het vervolgens heel goed. Igor maakte het mooi af. Het was een knap doelpunt. We wilden de ruimtes in die hoeken van het veld uitspelen, dat was een van de zaken die we hadden voorbereid.”

Met succes dus. Onder meer dankzij die aansluitingstreffer dwong KV Mechelen nog een punt af in Jan Breydel. “In de tweede helft hebben we heel goed gevoetbald, met veel kansen. Dit is een verdiend punt, en er zat zelfs meer in”, aldus Walsh.

Schoofs: “Deugddoend punt”

Dat vond ook zijn ploegmaat Rob Schoofs, auteur van de late gelijkmaker. “We creëerden heel wat kansen, waarvan we er misschien meer hadden moeten benutten. Hoe dan ook doet dit punt deugd. De afgelopen weken waren niet makkelijk. We kregen vaak niet wat we verdienden, maar nu wél.”

Schoofs was een van de spelers die tien dagen out was wegens corona. “Ik voelde me goed en heb gelukkig niet veel last gehad. Ik had een beetje trainingsachterstand, meer niet. De ploeg speelde een sterke wedstrijd, wat het voor mij makkelijk maakte om in te vallen.”

“Achteraf gezien moeten we blij zijn dat deze wedstrijd toch is gespeeld. Maar de omstandigheden waren niet ideaal. We hebben alleen vrijdag met de hele groep kunnen trainen en moesten enkele andere jongens in de ploeg droppen. Maar we stonden er als team.”

Volledig scherm © Photo News