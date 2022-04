Sandy Walsh (KVM) kent opnieuw sterk seizoen: “Ik wil er nog goals en assists bij”

Wie weet met Walsh opnieuw aan het kanon. Hij zit intussen al aan 3 goals en 7 assists en doet zo beter dan vorig seizoen (3 goals, 4 assists). Slechts één links- of rechtsback was vaker beslissend in de Jupiler Pro League: Sergio Gómez van Anderlecht (5 goals, 12 assists). “Ik ben blij dat ik dit kan neerzetten in mijn tweede seizoen bij KV. Ik hoopt mijn cijfers van vorig seizoen te verdubbelen. Ik ben dus goed op weg, maar wil er nog goals en assists bij. Nog zeven matchen te gaan, hé.” Opvallend: zo’n goede cijfers haalde Walsh nooit bij zijn vorige clubs, Zulte Waregem en Racing Genk. “Ik heb bij Malinwa altijd op mijn favoriete positie gespeeld: de rechtsback. Bij Zulte en Genk was ik zoals in het basket de zesde man. Ik werd overal ingezet en speelde amper op dezelfde positie. Maar goed, dat ligt in het verleden. Het is alleen maar positief hoe het nu loopt. Met KV Mechelen twee jaar op rij de Europe Play-Offs halen: dat is niet niks, hé. Dit zijn uitstekende resultaten voor de club. We doen mee.”