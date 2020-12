Sandy Walsh, binnenkort misschien Indonesisch international, overtuigt meteen bij KV Mechelen: “Dankbaar voor kansen die ik krijg”

Sandy Walsh is een openbaring bij Malinwa. De polyvalente flankverdediger werd eind oktober tegen Club Brugge vroeger dan verwacht in de ploeg gedropt en miste sindsdien geen minuut. Afgelopen weekend was hij tegen Beerschot zelfs de uitblinker. “Het is altijd fijn om positieve reacties te krijgen. De erkenning van de fans doet deugd”, glimlacht Walsh, die in oktober transfervrij tekende Achter de Kazerne. “Vijf maanden zat ik zonder club. Ik zat even diep en vond het vreemd dat ik geen nieuwe ploeg vond. Ik ben dankbaar dat KV Mechelen me een kans gaf.”

En die grijpt Walsh nu met beide handen. In de vier matchen die hij tot dusver speelde voor Malinwa, toonde hij zich defensief secuur en bracht hij ook aanvallend iets bij. “Ik speel elke match alsof het mijn laatste is. Dat is mijn mentaliteit. Elke wedstrijd wil ik me bewijzen en er vol voor gaan. Mijn truitje natmaken voor de ploeg. Ik voel veel vertrouwen en heb de goede vorm te pakken. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken.”

Als Walsh dit niveau aanhoudt, betekent dat dat Issa Kaboré niet snel van de bank zal komen. “Zoals ik in een eerder interview met HLN zei: concurrentie is alleen maar goed. Het maakt ons beter.”

Indonesische nationale ploeg

Walsh hoopt in de nabije toekomst niet alleen belangrijk te zijn voor KV Mechelen, maar ook voor de Indonesische nationale ploeg, het nummer 173 op de FIFA-ranking. Als de FIFA Walsh’ ‘overgang’ van Nederland naar Indonesië goedkeurt, mag hij zich volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een deel van de ‘Merah Putih’ noemen.

“Dat zou mooi zijn. Als ik voor een nationale ploeg wil spelen, dan is het wel Indonesië”, aldus Walsh, wiens grootouders langs moeders kant Indonesisch zijn. “Afgelopen zondag is de match tegen Beerschot daar op de nationale televisie uitgezonden. En je zal misschien al gemerkt hebben dat de Indonesische fans ook erg aanwezig zijn op sociale media. Er is nauw contact met de voetbalbond en de bondscoach wil me er graag bij hebben. In januari hebben ze een afspraak bij de FIFA om mijn dossier te bespreken. Als de FIFA akkoord gaat met de switch van Nederland naar Indonesië, dan kan ik mijn paspoort in orde maken en kan ik opgeroepen worden.”

90.000 fans

Indonesië is een echt voetballand, zo benadrukt Walsh. “Er loopt best veel talent rond, met sommige jongens die in mijn ogen het niveau in Europa aankunnen. Maar ze zijn meer honkvast en blijven in hun eigen land spelen. Indonesië is een land met een groot voetbalhart. Voetbal is alles voor hen. Als de nationale ploeg speelt, zit er 90.000 man in het stadion.”

Maar da’s voor later. Eerst volgt het inhaalduel tegen Eupen. “Hopelijk kunnen we ons goede spel koppelen aan een overwinning. Als we eens een reeks kunnen neerzetten, staan we zo weer bij de mensen.”

