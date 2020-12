Rob Schoofs speelt 100ste match voor KV Mechelen: “Verliezen tegen Waasland-Beveren is écht uit den boze”

100 wedstrijden, Rob.

“En dat voor een club als KV Mechelen. Dit is een mooie mijlpaal.”

Welke momenten blijven je het meeste bij?

“Mijn eerste jaar bij KV, die laatste match tegen Waasland-Beveren. Er was dat speciaal verloop. En vooral de emoties door de degradatie zullen me bijblijven. Gelukkig hebben we het seizoen erop in 1B veel mooie momenten beleefd. De eerste periodetitel, de promotiematch tegen Beerschot... Al zal ik dat gelijkspel op de slotspeeldag tegen Lommel ook niet snel vergeten - daar konden we het al afgemaakt hebben. Dat was een grote teleurstelling, hoor. Maar goed, uiteindelijk viel alles wel in zijn plooi.”

“De bekerwinst was het mooiste moment van mijn carrière. Dat was iets uitzonderlijks. Iets dat niet zal vergeten worden in Mechelen.”

Van de huidige ploeg is maar één iemand die meer matchen speelde - 135 stuks - voor Malinwa.

(snel) “Van Damme”

De man waarmee je sinds het 1B-jaar een duo vormt op het middenveld.

“We hebben veel aan mekaar. Sinds Joachim terugkeerde naar KV Mechelen zijn we een betere ploeg geworden. Hij is een type dat ik nodig heb naast mij. We voelen mekaar goed aan en komen ook naast het veld goed overeen. (knipoogt) ‘We’ve got each other’s back’.”

Jullie moeten hem zondag tegen Waasland-Beveren en donderdag tegen Club Brugge missen door zijn coronabesmetting. Hoe zwaar zal dat doorwegen?

“Joachim is een belangrijke schakel in onze ploeg met zijn drive en gestalte. Zijn afwezigheid is sowieso een gemis. De voorbije weken was hij ook zeer goed bezig. Maar goed, we hebben genoeg andere jongens die Van Damme’s rol kunnen opnemen.”

Schrok je toen KV Mechelen met Steven Defour een stevige concurrent voor op het middenveld binnenhaalde?

“Toen Steven bij ons aansloot, was het voor ons vrij snel duidelijk dat hij niet gewoon kwam meetrainen. We wisten wel dat hij zou tekenen. Steven heeft zich goed geïntegreerd in de groep.”

Vranckx, Defour, Van Damme en Schoofs. Een kwartet middenvelders waar veel Belgische clubs van dromen.

“Als we allemaal fit zijn, moet de coach moeilijke keuzes maken. Maar we hebben dit seizoen al vaak te kampen gehad met corona of blessures. Het is dus geen overbodige luxe om vier zo’n spelers in de kern te hebben.”

Wat vind je van de transfer van Vranckx naar Wolfsburg?

“Ik had vorige week al wat zaken opgevangen over zijn transfer. Het zat eraan te komen, hé. Dit is een mooie stap voor Aster. De Bundesliga is iets voor hem. Ik ben er zeker van dat hij zich snel zal aanpassen aan de Duitse competitie. Maar er lopen natuurlijk veel goede middenvelders rond in Wolfsburg. Het wordt een uitdaging voor Aster. Ook het alleen gaan wonen in het buitenland. Hij is nog maar 18 jaar, hé. Op zijn leeftijd zijn er niet veel die zo ver staan.”

Vranckx is er 18, jij bent er 26. Voel je je een ancien bij dit KV Mechelen?

“Ik heb redelijk wat ervaring, ja. Maar ik hoop nog stappen vooruit te zetten. Ik wil áltijd beter worden. Alles eruit halen én mijn statistieken opkrikken.”

Eerst je stats opkrikken, en is het daarna tijd voor een stap hogerop?

“Goh, ik ben heel gelukkig bij KV. We zullen wel zien of er in de toekomst nog iets komt. Of ik ooit in het buitenland wil spelen? Als die kans zich aandient, zou ik er niet meteen ‘neen’ tegen zeggen. Ik zou het wel willen proberen. Maar ik zit vooral heel goed in Mechelen. Deze ploeg zou ik niet zomaar verlaten.”

Jullie staan zondag voor een cruciaal duel tegen Waasland-Beveren, dat op dit moment vijftiende staat met één punt meer dan jullie.

“We moeten winnen. We hebben geen andere optie. Er staat druk op, en dat mag ook. Van bij de start van de wedstrijd moeten we vol voor de zege gaan. Kijk, we zitten in een moeilijke periode. Maar er is niet veel nodig om het te doen kantelen. Dit is een belangrijke match voor het vervolg van de competitie. Als we nu kunnen winnen en voor Nieuwjaar nog eens de drie punten pakken, dan staan we weer tussen de mensen. Verliezen zondag is echt uit den boze. Er moét gewonnen worden. Zo simpel is het.”

Succes zondag. En omdat we graag afronden met een positieve noot: proficiat met het nakende vaderschap.

(glimlacht) “In april verwachten we ons dochtertje. Daar zijn we heel verheugd over. Het is spannend, ja. Maar we kunnen echt niet wachten tot ze er is.”

