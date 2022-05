Rob Schoofs over vertrek van Wouter Vrancken: “Groot verlies voor Malinwa”

Onder Vrancken behaalde Malinwa succes - dat weet u. De 1B-titel, bekerwinst, elk seizoen een plek in subtop in 1A. “Wouter is toegekomen op een moeilijk moment voor de club én voor mij persoonlijk”, aldus Schoofs. “Het draaide niet in de eerste weken in 1B, maar toen hij arriveerde, heeft hij alles snel op de rails gekregen. De beker was hét hoogtepunt, ja. Al zijn we vooral elk jaar beter geworden. Er was goed voetbal en uitstekende resultaten. Alle spelers begrepen wat hij van ons verwachtte. Het was een plezier om met hem te werken. De sfeer was top, ook naast het veld. En daar heeft hij een groot aandeel in. (grijnst) Weet je, Wouter is geen politieman. Hij staat tussen de spelers en weet wat er leeft. Hij geniet ervan om ook naast het veld activiteiten te doen met de spelersgroep en staf. Af en toe konden we eens een feestje bouwen. De teugels mochten wel eens los, al was hij op de momenten dat het moest ook hard en duidelijk. We gaan hem missen en zijn benieuwd naar zijn opvolger.”