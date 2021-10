Rob Schoofs (KVM) speelt tegen Beerschot 150ste match in eerste klasse: “Ik voel me goed in mijn huidige rol”

VOETBAL 1ANieuwe mijlpaal voor Rob Schoofs (27). De Limburger speelt dit weekend tegen Beerschot zijn 150ste wedstrijd in eerste klasse. En dat, zoals de voorbije twee matchen, vanop de ‘tien’. “Ik kan me aanvallend meer uitleven.”

97 matchen voor KV Mechelen in 1A, 19 voor AA Gent en 33 voor STVV. Rob Schoofs: habitué in de Jupiler Pro League. “Kom ik zondag aan 150 matchen in eerste klasse? Dat zijn er al heel wat. Dat toont aan dat ik al een tijd meedraai. (grijnst) En dat ik ouder word.”

Schoofs kent een goede periode bij KV Mechelen, dat na een 9 op 9 weer tussen de mensen staat. Opvallend: de voorbije twee matchen werd hij na het uitvallen van Joachim Van Damme een rijtje hoger geposteerd door Wouter Vrancken. Samuel Oum Gouet en Vinicius Souza fungeren als defensieve middenvelders, Schoofs moet het spel verdelen vanop de ‘tien’. En het draait. “Ik kan me aanvallend meer uitleven”, vertelt Schoofs. “Het is plezant dat ik meer in de box kan komen en acties kan maken. Anderzijds is het niet echt een thema voor mij. De ‘tien’ of de ‘acht’: het maakt me niet zo veel uit.”

“Al moet ik wel zeggen dat ik me goed voel in mijn huidige rol. Storm en ik vinden elkaar blindelings. Ook met Kerim (Mrabti, red.) en Hugo (Cuypers, red.) klikt het. Zij zijn dankbare ploegmaats - ze werken hard. Het is nu enkel nog wat zoeken naar de juiste verstandhouding met Samuel en Vinicius, die weinig Engels spreekt. Maar ook ‘Vini’ heeft heel goed gespeeld tegen Standard - hij heeft veel kwaliteiten. Als de ploeg draait, zal ik daar vanop de ‘tien’ veel van kunnen profiteren.”

Rivaliteit

Wie weet, lukt dat ook tegen rode lantaarn Beerschot, enkele jaren geleden nog dé grote rivaal. “Maar die rivaliteit leeft wat minder. Zoiets verwatert wat bij de spelers, hé. De teams zijn al veel veranderd. Het blijft wel een derby natuurlijk. Beerschot zal de ommekeer willen inzetten na de mindere competitiestart. Wij moeten top zijn om ervoor te zorgen dat dat tegen ons niet lukt.”

KV Mechelen kan zich in het komende vierluik - Beerschot, Zulte Waregem, KV Oostende, Sint-Truiden - nog steviger in de top acht nestelen. “Als we dit elan kunnen aanhouden, dan zetten we een grote stap in het klassement. Na de komende vier wedstrijden zullen we al meer weten waar we op kunnen mikken dit seizoen.”

