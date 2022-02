Rob Schoofs (KVM) na zege tegen Beerschot: “Iedereen groeit weer naar zijn beste vorm”

Voetbal 1AKV Mechelen heeft Beerschot nog wat meer richting 1B geduwd. Na een halfuur en drie Mechelse goals leek de match gespeeld, maar een rode kaart van Nikola Storm gooide nog bijna roet in het eten. “Het is wrang dat we de match op die manier afsloten”, reageert Rob Schoofs.

Het was Schoofs die met een gemeten assist de wedstrijd openbrak. Heerlijke pass voor Nikola Storm, die perfect afwerkte. Na nog een treffer van Cuypers en opnieuw Storm dook KV Mechelen met een geruststellende 3-0-voorsprong de rust in. “We waren de wedstrijd goed begonnen”, aldus Schoofs. “Iedereen was gefocust en gemotiveerd. We wilden deze derby winnen voor de fans. We creëerden veel kansen en scoorden knappe goals. Ook na de rust wilden we doorduwen. Op zoek gaan naar de vierde goal.”

KV Mechelen nam Beerschot meteen weer bij de keel. Alleen kreeg het op het uur een opdoffer te verwerken toen man-in-vorm Nikola Storm met rood van het veld gestuurd werd. Coucke incasseerde vervolgens een ongelukkige tegengoal, Sanusi maakte er in het slot nog 3-2 van... “Ik had niet gedacht dat het nog zo spannend zou worden”, blikt Schoofs terug. “De rode kaart voor Nikola veranderde de match. Voor ons was het aftellen naar het einde. Het is wrang dat we de wedstrijd op die manier moesten afsluiten.”

Maar: eind goed, al goed. Malinwa hield stand en pakt zes op zes. Na een moeilijke start van 2022, onder meer door coronaperikelen, groeit KV weer naar zijn beste vorm. “We hebben een paar weken afgezien van corona. Dat is niet zomaar iets, hoor. Bij sommigen had hun besmetting echt impact. Maar je voelt dat iedereen weer naar zijn beste vorm aan het groeien is, zowel fysiek als voetballend.”

En dus schrijft men KV Mechelen maar beter nog niet af voor de Champions’ Play-Offs. Met nog een inhaalmatch tegen RC Genk en mogelijk duel tegen OHL in het verschiet, liggen er kansen voor Schoofs en co. “We wisten op voorhand dat we een goede zaak konden doen tegen Beerschot. En dat hebben we ook gedaan. Ook volgende week tegen KV Oostende wordt een belangrijke match met het oog op het klassement. We zijn weer goed bezig. Het gaat de positieve kant uit voor ons.”

