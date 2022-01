Rob Schoofs hoopt meer te scoren én Europees voetbal af te dwingen met Malinwa: “Ik ben niet bezig met transfer”

De kapitein is geschorst voor het komende duel met OH Leuven (15/01), maar hoopt vier dagen later tegen Racing Genk (19/01) meteen weer aan te knopen met zijn goede vorm.“Deze stage kwam op het goede moment, want ook ik heb een moeilijke maand december achter de rug. Ik had problemen met mijn knie, die mij nu nog altijd een beetje last bezorgt. En ik heb ook corona gehad. Zowel ik als mijn vriendin zijn ziek geweest. We hebben daardoor ons dochtertje 10 dagen niet kunnen zien. Tijdens onze quarantaine verbleef ze bij haar grootmoeder, want we wilden haar niet besmetten. Dat was een moeilijke periode. (zucht) Corona zorgt voor veel miserie.”