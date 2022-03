Rick van Drongelen (KVM) na 1-1-gelijkspel tegen STVV: “Ik had schrik dat ik rood ging krijgen”

Even schrikken in minuut veertig. Scheidsrechter Put floot voor een overtreding van Van Drongelen, die als laatste man Hayashi leek neer te halen. De VAR vond het rood. “Ik schatte de bal verkeerd in. Op het moment dat ik draaide, botste de aanvaller op mij”, doet Van Drongelen zijn verhaal. “Toen de ref ging kijken, had ik schrik dat ik rood ging krijgen. Het is goed dat hij bij zijn gele kaart bleef.”

Trotse Thoelen

Dé man van de match bij KV Mechelen was Yannick Thoelen, die in de slotminuut een straffe parade in huis had op een schot van Kagawa. “Yannick redde een punt voor ons", beseft Van Drongelen. “Afgelopen nacht sliep ik met hem op de kamer. In het verleden heb ik me verdiept in doelmannen en ik vroeg hem naar de verschillende technieken van buitenlandse topkeepers. Yannick zei dat hij vaak naar Courtois en Oblak kijkt, en het aantal tussenpassjes dat zij zetten bijvoorbeeld. Toen hij dat schot pakte, lachte hij naar mij. Hij was erg trots.”