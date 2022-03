POLL. Bij KV Mechelen vonden ze dat de VAR een black-out had: had penalty nog eens hernomen moeten worden?

Fast forward naar minuut 70. Charleroi krijgt na tussenkomst van de videoref een terechte strafschop toegewezen voor hands van Swers. Oog in oog met Coucke mist Bayo zijn strafschop, die moet hernomen worden omdat de doelman van Malinwa een fractie van een seconde te snel van zijn lijn kwam. Goed gezien van de lijnrechter. Bayo’s tweede penalty gaat er wél in: 2-2, meteen ook de eindstand.

“Maar bij die tweede strafschop stond Ilaimaharitra een dikke meter in de zestien op het moment dat Bayo trapte”, reageerde Wouter Vrancken. “Had de VAR dan te kampen met een black-out? Waarom moest die niet opnieuw genomen worden? Blijkbaar telden de lijnen toen even niet meer mee.”

Zelfs bij aanvoerder Rob Schoofs - meestal de rust zelve - namen de frustraties even de bovenhand. “De arbitrage is de voorbije weken niet in ons voordeel geweest - nooit denk ik. Dit is frustrerend.”

De scheids had het moeten zien, maar dat videoref niet tussen kwam, snapt onze huisref Tim Pots. “Dat Ilaimaharitra te vroeg in de zestien komt, had namelijk geen invloed op de verdere uitwerking van de strafschop.”

KV Mechelen heeft het puntenverlies tegen Charleroi vooral aan zichzelf te danken. Een 2-0-voorsprong bij rust, alles onder controle. Maar in de tweede helft verloren ze de grip op de wedstrijd én incasseerden ze wéér een tegengoal op een hoekschop. De dertiende (!) al op een spelhervatting (hoekschop of vrijschop) dit seizoen - niemand in 1A doet slechter. Ook opvallend: voor de vijfde keer gaf KV Mechelen een dubbele voorsprong uit handen. “We hebben dit seizoen al te veel punten onnodig weggegooid”, zuchtte Schoofs.

Op die manier is een plek in de Europe Play-Offs het hoogst haalbare.

