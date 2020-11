Onur Kaya bezig aan laatste seizoen bij KV Mechelen? “Wat mij het meeste pijn doet, is de manier waarop”

KV MechelenOnur Kaya (34) zit tegenwoordig meer op de bank dan dat hij tussen de lijnen staat. De spelverdeler van KV Mechelen is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste seizoen Achter de Kazerne. “Ik heb het bestuur nog niet gehoord over een contractverlenging, en dat zal volgens mij ook niet gebeuren.”

2018-2019, het jaar van de promotie en bekerwinst: aanvoerder Onur Kaya scoort één goal en geeft twaalf assists.

2019-2020, het jaar van de zesde plek in 1A: aanvoerder Onur Kaya schittert in het eerste deel van het seizoen en komt uiteindelijk aan drie goals en zes assists.

Dit seizoen moet hij het tot dusver doen met enkele invalbeurten en één basisplek. 158 speelminuten na tien wedstrijden. “Ik kan begrijpen dat ik niet elke match start, maar zó weinig minuten? Neen, dat had ik niet verwacht”, vertelt Kaya. “Het is de eerste keer sinds 2015 dat ik echt bankzitter ben. Begin dit seizoen viel ik goed in tegen Anderlecht en Cercle. Dan verwacht je wel een echte kans, maar die kreeg ik niet. Oké, tegen Antwerp stond ik in de basis, maar dat is niet de makkelijkste tegenstander...”

“Als ik drie jaar geleden in deze situatie zat, dan werd ik gek. Maar nu laat ik er mijn slaap niet voor, omdat ik mezelf niets kan verwijten. Er worden keuzes gemaakt. En die respecteer ik.”

Waar hij minder respect kan voor opbrengen, is zijn huidige contractsituatie. Zijn overeenkomst bij KV Mechelen loopt in juni 2021 af. “Ik heb het bestuur nog niet gehoord over een eventuele verlenging, en dat zal volgens mij ook niet gebeuren. Dit wordt mijn laatste seizoen bij KV Mechelen. Luister, wat mij het meeste pijn doet, is niet dat ik op de bank zit. Ik heb altijd aangegeven dat ik alles zal doen voor de ploeg en de fans, ook als invaller. Ik ben echt geen moeilijke jongen. Maar wat ik niet kan waarderen, is dat we aan de voorbereiding op dit seizoen beginnen en dat ik van de club moet horen dat ze mij laten vertrekken als ik een lucratief bod krijg van een andere club. Daar heb ik wel moeite mee. Het kwam over alsof ze niet meer op me rekenden. Ik had twee goeie jaren gedraaid en was kapitein. We promoveerden, wonnen de beker en werden zesde in 1A. En dan hoor je zoiets. Dat doet wel iets met je. Ik ben het seizoen begonnen met een teleurstelling.”

Kaya vindt dat het bestuur, dat zelf in deze krant aangeeft binnenkort rond de tafel te willen zitten, moet zeggen waar het op staat. “Ze moeten gewoon eerlijk zijn en zeggen: ‘Onur, je bent er nu 34. Dit wordt je laatste contractjaar. Daarna nemen we afscheid.’ Ik kan het standpunt van de club wel ergens begrijpen, maar wees dan gewoon open. Breng duidelijkheid. Maar dat doen ze niet.”

Als zijn contract niet wordt verlengd, wat volgt er dan? “Ik wil na dit seizoen sowieso nog één jaar doorgaan. Ik voel me fit. Maar ik weet dat de clubs door corona hun selecties wat moeten afslanken. Als je ziet hoeveel spelers nu zonder contract zitten... Ach, ik laat het gewoon rustig op me afkomen. Een vertrek in januari? Ik weet het niet. Als een club interesse heeft, dan moet KV Mechelen daarover oordelen. Als ik hier blijf, dan zal ik er alles aan doen om de ploeg te helpen met mijn ervaring.”

Een jaar geleden vertelde Kaya nog in deze krant dat hij zijn carrière graag had afgesloten bij Malinwa. Dat zit er dus hoogstwaarschijnlijk niet in. “Ja, dat doet pijn. Vorig jaar speelde ik veel en ging alles goed. Tja, in de voetbalwereld weet je nooit wat de toekomst brengt.”

Kaya is wel al bezig met wat er na zijn profcarrière volgt. “Trainer worden? (grijnst) Neen, dat zie ik niet zitten. Misschien ga ik wel aan de slag bij mijn managers (Eleven Management van Peter Verplancke en Jacques Lichtenstein, red.). Ik heb oog voor talent en werk graag met jonge gasten. Daarnaast heb ik mijn ijssalon in Brussel. Ik ben al langzaam aan het kijken naar wat er na dit hoofdstuk komt.”

