Nikola Storm was teleurgesteld na niet-selectie voor Rode Duivels: “Maar ik heb de knop snel omgedraaid”

Storm geeft wel aan dat hij zijn teleurstelling snel heeft verteerd. “Ik had niet té veel gehoopt op een selectie en kon de knop redelijk snel omdraaien. Van vrijdag tot en met maandag hadden we vrij en heb ik kunnen genieten met het gezin. We zijn een weekendje naar Nieuwvliet aan de Nederlandse kust gegaan met de familie. Even de batterijen opladen. Dat is óók belangrijk. Het deed deugd. De focus kan nu weer op het seizoenseinde bij KV Mechelen.”

Malinwa moet zich in de resterende twee speeldagen van de reguliere competitie zien te verzekeren van een play-off-ticket. Want na vier gelijke spelen op rij is het nog altijd niet zeker van de top acht. “We hebben een frustrerende reeks achter de rug”, aldus Storm. “Oké, tegen Eupen was het niet goed. Maar tegen Charleroi bijvoorbeeld gaven we het zelf weg. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Dat play-off 2-ticket had al lang binnen moeten zijn. Aan ons om dat voor eigen publiek tegen KV Kortrijk af te dwingen. Het wordt een van de belangrijkste matchen van het seizoen. Of ons seizoen al geslaagd is als we play-off 2 bereiken? Goh, de top acht was ons doel, ja. Maar als we de play-offs halen, dan spelen we die om te winnen. We blijven mikken op Europees voetbal.”