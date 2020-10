Nikola Storm over invallersrol bij KV Mechelen: “Ik ga mijn kopje niet laten hangen”

Zeven spelers zijn besmet bij KV Mechelen, zo toonde de laatste testronde aan. Vranckx, Shved, Wernersson, Bouzian, Van den Eynden, Peyre en Togui moeten de wedstrijd tegen Club sowieso missen. Toch is het nog niet duidelijk of de wedstrijd wordt uitgesteld. De Pro League neemt vandaag een beslissing. “We leven in onzekerheid”, vertelt Nikola Storm. “Uiteraard proberen we er alles aan te doen om wedstrijdklaar te zijn, maar dat is niet zo simpel. Er zijn bijvoorbeeld jongens die besmet waren en nu negatief testen. Zij hebben amper één of twee trainingen om klaar te geraken voor de match.”

Er zijn de coronaperikelen, maar KV Mechelen kent al heel het seizoen tegenslag. Met een slechte seizoenstart en een vijftiende plek als gevolg. “Dit seizoensbegin is ook voor mij verrassend”, aldus Storm. “We verdienden vaak meer. Alleen zijn we niet efficiënt, dat is ons probleem. Vorig jaar gingen de ballen er bijna automatisch in, nu is dat totaal niet het geval. Dat is frustrerend. Het is onterecht dat we op deze positie staan. Maar panikeren doen we niet. We zijn ervan overtuigd dat we een remonte kunnen inzetten.”