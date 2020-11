Nikola Storm (KVM) scoort tegen Zulte Waregem: “Mijn goal was 80 procent verdienste van Hairemans”

KV MechelenKV Mechelen weet weer wat winnen is: 1-2 tegen Zulte Waregem . Naast uitblinker Hairemans had ook Nikola Storm (26) een groot aandeel in de overwinning. De flankaanvaller scoorde de openingstreffer. “Dit doet deugd.”

Een liefdevolle omhelzing van zijn coach na affluiten. Een brede glimlach op zijn gezicht. En of zijn doelpunt én de zege hem deugd deden. Nikola Storm kende een uitstekende avond aan de Gaverbeek. “Deze wedstrijd was belangrijk om in het klassement weer op te schuiven. Het doet deugd dat ik de ploeg kon helpen. Mijn doelpunt? Ik liep alleen aan de tweede paal. ‘Geoff’ (Hairemans, red.) gaf een mooie pass buitenkantje voet. (knipoogt) Mijn goal is toch 70 à 80 procent zijn verdienste.”

Voor Malinwa was het al bijna twee maanden geleden dat er nog eens gewonnen werd - de laatste driepunter was de thuiszege tegen STVV. “Dat was lang geleden”, grijnsde Storm. “Onze twee vorige matchen waren goed, met telkens een gelijkspel tegen topploegen Charleroi en Club. Nu speelden we iets minder, maar de drie punten zijn het belangrijkste. Als je kijkt naar onze kansen, hadden we ook wel een derde treffer verdiend.”

Het was Storm die de 1-3 aan de voet had en eigenlijk moest scoren. Hij kon alleen op Essevee-doelman Bostyn af, maar miste. “Ik had iets rapper moeten trappen. Dan was de match dood geweest. Nu hebben we moeten vechten tot het einde.”

Debuut Wernersson

Vechten, dat deed debutant Victor Wernersson ook. In de eerste minuten zelfs tegen zichzelf. “Ik was een beetje nerveus”, gaf de Zweedse linksback achteraf toe. “Ik ben hier nu al een tijdje en ik weet hoe we spelen. Maar een eerste match is toch altijd speciaal. Het was een moeilijke wedstrijd en ik speelde zelf niet mijn beste match.” Iets wat ook Wouter Vrancken aangaf: “Victor moet nog wat wennen aan het Belgische voetbal.”

Wernersson: “Het niveau ligt hier een pak hoger dan in Zweden. Zeker op vlak van intensiteit. Uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn eerste negentig minuten heb kunnen volmaken én dat we de drie punten pakken. Dit was een goed begin om de competitie te leren kennen.”

