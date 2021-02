Nikola Storm (KVM) gretig om van kwakkelseizoen nog topseizoen te maken: “Ik wil knallen”

Een maand geleden viel Storm uit met een quadricepsblessure in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Antwerp. Net op het moment dat KV in een goede flow kwam én er een ultradrukke periode begon. Door zijn blessure moest Storm de voorbije weken toekijken. Tot hij vorig weekend tegen Cercle sneller dan verwacht weer fit was en meteen mocht invallen, mét een assist voor de winninggoal van Igor de Camargo. “Dat deed deugd”, glimlacht hij.

Bij Malinwa stapelen de blessures en kwaaltjes zich intussen op, maar coach Vrancken kan wél rekenen op een frisse Storm. “Fysiek sta ik sterk. Zo had die blessure ook zijn voordeel, al had ik liever veel matchen gespeeld, hoor.”

Storm toont zich gretig. En of hij uitkijkt naar het bekerduel van vanavond én de competitiematch komend weekend tegen Beerschot. “Twee keer naar het Kiel op vier dagen tijd. Het is een rare week, hé. (grijnst) Het doet wat denken aan 1B, waarin we ook vaak tegen mekaar speelden. Of die rivaliteit nog speelt? Goh, in het verleden lagen we inderdaad in de clinch met Beerschot, maar nu is dat vooral iets tussen de fans, denk ik. Wij willen gewoon winnen, zoals altijd. We leggen ons geen extra druk op. Maar dit is wel een belangrijke week. Als we twee keer winnen tegen Beerschot, dan zetten we een mooie stap in de beker én richting de play-offs.”

Storm was goed voor een assist tegen Cercle. Hij probeerde het ook zelf vanop afstand.

Storm, die goed was voor een goal én assist in de gewonnen bekerfinale tegen AA Gent twee jaar geleden, beseft maar al te goed wat een succesvolle bekercampagne kan teweeg brengen. “Het leeft in de spelersgroep. We willen zo ver mogelijk geraken. Wat wij twee jaar geleden meemaakten... Dat was schitterend. Wát een volksfeest. Het is nu wel zonder publiek, maar het zou fantastisch zijn als we opnieuw een mooi parcours kunnen neerzetten.”

Twee goals, drie assists

Storm hoopt ook zelf nog een mooi parcours af te werken dit seizoen, dat tot dusver niet het zijne is. Amper twee goals en drie assists. “Na bepaalde wedstrijden dacht ik ook: ‘Dju, dit kon beter’. Ik viel een periode naast de basisploeg en liep vorige maand dan nog een spierblessure op, wat mij zelden overkomt. Dit is een seizoen van ups en downs. En mijn rendement moet beter, dat kan ik niet ontkennen.” Zijn assist vorig weekend tegen Cercle was alleszins een stap in de juiste richting. “De volgende maanden wil ik knallen.”

