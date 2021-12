Nikola Storm (KV Mechelen) na 2-0-nederlaag op Union: “Er zat meer in”

Zonder slecht te spelen, ging KV Mechelen dus voor de bijl in het Dudenpark. Union haalde het na goals van Vanzeir (ex-Malinwa) en Teuma. “In de eerste helft kwamen we er niet uit. Na de pauze wél. We creëerden goeie kansen, waaronder die van mij, De Camargo en Shved”, analyseerde Nikola Storm de match. “Het zat niet mee qua efficiëntie. Jammer, want als we die aansluitingstreffer maakten, konden we nog iets betekenen.” Ook Storm liet een grote kans, oog in oog met Moris, liggen. “Ik raakte de bal maar half en had de keeper eigenlijk moeten passeren. Daar baal ik van.”

KV Mechelen wist dit seizoen al twee keer te winnen van Union, in de competitie en de beker. Maar in Brussel lukte het niet. “Ze hebben een groot thuisvoordeel met hun fanatieke fans. Dat zie je bij ons in Mechelen ook hé. Daarnaast is Union gewoon een lastige tegenstander. Zowel Vanzeir als Undav hebben goeie looplijnen en ze kunnen zowel uit balbezit als op de counter spelen.”

Top acht

Na een één op negen zakt KV Mechelen nu wel wat weg in het klassement naar een zevende plaats. “Goh, alles staat nog dicht bij elkaar. Het kan snel veranderen”, aldus Storm. “Woensdag tegen Gent willen we opnieuw met een zege aanknopen. Onze doelstelling blijft de top acht.”

Yannick Thoelen, die de geschorste Coucke in doel verving, trad zijn ploegmaat bij. “We zijn niet echt bezig met het klassement. De matchen komen snel na elkaar, je blijft er niet op hangen. En ik denk niet dat we in een negatieve spiraal zitten. Zolang we goed voetbal brengen, moeten we ons geen zorgen maken. Als je de voeling met de top wil behouden, moet je wel terug winnen.”

Thoelen was overigens onder de indruk van Union, dat hij als promovendus ver ziet komen. “Ik denk niet dat veel ploegen hier zullen komen winnen. Chapeau voor Mazzu. Als Union iedereen fit kan houden, kunnen ze in de top vier eindigen.”

