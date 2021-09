Nikola Storm helpt Malinwa aan winst in Charleroi: “Deze zege is voor materiaalman Polle”

VOETBAL 1AKV Mechelen boekte zondag in Charleroi zijn eerste uitzege van het seizoen (0-2). Nikola Storm (26) was voor de vijfde match op rij trefzeker. Hij en Malinwa droegen de zege op aan materiaalman Paul Weemaes, die een hartoperatie onderging.

KV Mechelen kende een moeilijke start tegen Charleroi, maar na 20 minuten kreeg man in vorm Nikola Storm plots héél veel ruimte. “We wisten dat Charleroi hoog zou spelen met hun wingbacks en dat ze daar ruimte zouden laten”, reageert Storm. “Hugo (Cuypers, red.) draaide goed weg, speelde me aan en ik had een zee van ruimte voor mij. Ik maakte het uiteindelijk af. En dat op een goed moment in de wedstrijd, want we hadden het even moeilijk. De manier waarop we hier de drie punten pakken, doet dubbel zoveel deugd.”

Volwassen overwinning

Malinwa speelde voetballend geen topmatch, maar kwam als blok wel uit de verf. “Het was een volwassen zege”, vindt Storm. “In de tweede helft kwamen we er nog amper uit, dat klopt. Maar als team stonden we goed. We vormden een blok. Dat was het voornaamste. Er was de voorbije weken veel kritiek dat we de nul niet konden houden. Wel, nu doen we dat twee keer op rij. Zowel defensief als aanvallend gaat het goed. ‘Jor’ (Jordi Vanlerberghe, red.) maakte het tegen Charleroi af met een wereldgoal. Ook dat zal hem veel deugd doen. Hij bekroonde zijn sterke wedstrijd.”

Storm zelf is dan weer aan een straffe reeks bezig. Hij scoorde nu al in vijf opeenvolgende matchen en zit aan zes goals dit seizoen. Ook eind vorig seizoen zette hij een dergelijke reeks neer. “Maar toen kon ik niet in zes wedstrijden op rij scoren, wegens een blessure”, knipoogt Storm. “Ik hoop deze lijn nu door te trekken en ook vrijdag tegen Standard te scoren. Het is leuk om zo beslissend te zijn.”

De flankaanvaller, en met hem heel KV Mechelen, droeg de zege op aan materiaalman Paul Weemaes. “‘Polle’ heeft vandaag een hartoperatie gehad. Deze overwinning is voor hem”, besluit Storm. “Gelukkig is alles goed verlopen. Polle is iemand die de club in zijn hart draagt. Voor zo’n mensen doe je het.”

Volledig scherm Materiaalman Paul Weemaes. © BELGA

