Na een jaar afwezigheid mag KV Mechelen weer meedoen in de beker: “Ondanks druk schema dit niet zomaar laten schieten”

Wie KV Mechelen en de beker zegt, denkt automatisch aan die 1ste mei, bijna twee jaar geleden. Malinwa won als tweedeklasser de beker tegen AA Gent. Later zou blijken dat de club na de veroordeling in de zaak Propere Handen het seizoen daarop niet mocht deelnemen aan de Europa League en de Croky Cup. “De ontgoocheling was toen groot”, blikt Vrancken terug op zijn persbabbel. “We hadden sportief iets unieks verwezenlijkt en werden er niet voor beloond. Iedereen die bij het sportieve betrokken was, stond ver van wat er zich allemaal afspeelde. Maar goed, we hebben ons daar over gezet, hé.”

Quote Iedere ronde is er wel een verrassing. Wij moeten ervoor zorgen dat wij niet die verrassing zijn Wouter Vrancken

Na een jaar afwezigheid is KV Mechelen terug. “Het is leuk om terug deel te nemen, maar...”, plaatst Wouter Vrancken snel een kanttekening. “Deze wedstrijd zet toch extra druk op ons programma. Het is niet altijd evident, zoals je ziet aan ons blessureleed (zie onder). Ach, de kalender is nu eenmaal wat het is. De beker is wel iets waar je altijd voor moet gaan. We gaan er alles aan doen om door te stoten naar de volgende ronde (waar Beerschot wacht, red.). Wij hebben twee jaar geleden zelf aangevoeld wat een beker teweeg kan brengen. Dat wil je niet zomaar laten schieten. De beker is speciaal. Iedere ronde is er wel een verrassing. Wij moeten ervoor zorgen dat wij niet die verrassing zijn.”

Wat KV mag verwachten van RWDM? “Voor hen is dit dé wedstrijd van het seizoen op dit moment”, aldus Vrancken. “Hun coach Vincent Euvrard is wat gekneed door Vercauteren (ze werkten samen bij OHL, red.), dus zijn principes zijn gelijkaardig. We mogen ons aan een stevige organisatie verwachten. Of wij gaan roteren? Ik ga niet prijsgeven wie er gaat spelen. (grijnst) ‘Vince’ mag ook met een paar vraagtekens blijven zitten.”

Volledig scherm © Photo News

Wat wel snel duidelijk was, was dat KV Mechelen zich niet zou roeren op de Transfer Deadline Day gisteren. “Ik had gevraagd om begin januari onze prioriteit (een spits, red.) binnen te halen. We zijn vorige maand goed doorgekomen en willen die lijn doortrekken. Een speler in het slot van de wintermercato gaan halen, moest niet. Het had geen zin om last minute transfers te doen. In het degradatiejaar haalde Malinwa ook verschillende wintertransfers, met Verdier en co... Het is niet omdat je nu een transfer doet, dat die meteen een meerwaarde heeft. Iedereen heeft tijd nodig om aan te passen. Dat zien we bij Ferdy Druijf ook, al vond ik zijn laatste invalbeurt hoopgevend."

Van Damme out

De kans is reëel dat Druijf morgen aan de aftrap staat. KV Mechelen moet het tegen RWDM wel doen zonder Joachim Van Damme. De middenvelder is out met een overbelasting aan de adductoren. Ook voor de competitiematch tegen Cercle Brugge komend weekend is hij onzeker. De voorbije weken zat Van Damme al op zijn limiet en het drukke programma eist nu zijn tol. Bateau (hamstrings) en Storm (quadriceps) zijn er nog niet bij. Zij trainen wel individueel. Walsh is nog minstens een week out met een hamstringblessure.

Volledig scherm Joachim Van Damme © BELGA