Marian Shved, Oekraïense winger van KV Mechelen, kent moeilijke dagen: “Hij is erg ongerust”

KV MechelenDe Russische invasie houdt ook KV Mechelen bezig. Met Marian Shved heeft de club een Oekraïense speler in de rangen, en hij maakt zich ongerust. “Het is logisch dat hij nu niet honderd procent kan focussen op het voetbal", zegt coach Wouter Vrancken.

“Marian is erg ongerust. Hoe zou je zelf zijn? Zijn stad, Lviv, wordt aangevallen en zijn familie zit daar.”

Wouter Vrancken leeft mee met zijn Oekraïense winger - zoveel werd duidelijk op de persbabbel. “Marian is een introverte jongen, maar ik vraag regelmatig hoe hij zich voelt. Hij is er constant mee bezig, wat begrijpelijk is. Marian krijgt ook filmpjes doorgestuurd van familie en vrienden over wat er gaande is in Lviv. Dan kan je niet 100 procent gefocust zijn op het voetbal - dat is meer dan normaal. Zijn vriendin en kindje verblijven gelukkig hier, bij hem. Maar de rest van zijn familie is daar. Het is heel moeilijk voor hem.”

Shved bleef de afgelopen dagen wel trainen en hij zit dit weekend in de selectie. “Op het veld kan hij zijn zinnen verzetten”, legt Vrancken uit. “Hij traint goed en doet zijn best. Het is ook belangrijk dat zijn ploegmaats hem steunen. Hij kan zijn verhaal kwijt, zeker bij diegenen waarmee hij een goede band heeft.”

KV Mechelen gaat na de knappe overwinning op de Bosuil morgen op zoek naar een nieuwe driepunter tegen Cercle. “We zitten in de goede flow, en die willen we vasthouden. Al mogen we niet vergeten dat Cercle mogelijk een moeilijkere tegenstander zal worden dan Antwerp.”

Opvallend: als KV Mechelen wint, hebben ze het puntentotaal (48) van vorig seizoen in de reguliere competitie nú al bereikt. En dat met nog (in principe) zeven matchen te gaan. “Dat wil zeggen dat we niet aan een slecht seizoen bezig zijn”, knipoogt Vrancken. “Je begint altijd aan een seizoen met de ambitie om beter te doen. Die werkethiek is er bij 'mijn gasten’. De spirit zit goed. Mijn team gaat voor elkaar door het vuur. Soms slaat het misschien eens tegen, maar ze blijven aan dezelfde koord trekken.”

Wouter Vrancken.