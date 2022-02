Malinwa-trainer Wouter Vrancken kan tegen KV Oostende weer rekenen op Engvall: “Ik hoop dat hij nu gespaard blijft van blessures”

Wouter Vrancken kwam met goed nieuws op zijn persconferentie. Gustav Engvall, die zijn laatste match op 5 december tegen Genk speelde, zit weer in de selectie voor het duel met KV Oostende van zaterdag. De Zweed is hersteld van een scheurtje in z'n quadriceps. “Gustav toont zich scherp op training. Het is nu afwachten of hij dat ook in de wedstrijd kan doortrekken. Dat hij terug is, is wel belangrijk. Voor de ploeg en voor zichzelf.”

Na de overwinningen tegen Standard en Beerschot krijgt KV Mechelen, dat nog inhaalmatchen tegoed heeft tegen Genk en in principe OH Leuven, de top vier weer in het vizier. “Wij staan nu waar we begin dit seizoen wilden staan (Malinwa is zevende, red.). Iedere match moeten we top zijn om dat vast te houden, want het staat allemaal dicht bij elkaar. Er zijn nog veel ploegen die kans maken op een play-off-plek. Het zal een gevecht tot de laatste speeldag worden. De top vier? Dat zouden we niet laten liggen natuurlijk. Maar je moet realistisch blijven. Je hebt nog Charleroi - een onderschatte ploeg. AA Gent en RC Genk willen er nog bij geraken... We zullen wel zien waar we eindigen.”