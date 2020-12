Lucas Bijker, straks einde contract, knokt zich terug in basiselftal: “Ik hoop bij KV Mechelen te blijven”

KV MechelenEn plots is daar Lucas Bijker (27) weer. De Nederlandse linksback van KV Mechelen stond na zeven matchen op de bank terug aan de aftrap in Leuven en zal ook aantreden tegen Moeskroen. Daarom: een gesprek met ‘Bijkie’. Over zijn irritaties als bankzitter, het cruciale duel van morgen én zijn contractsituatie. “Ik wil hier niet weg, maar voetbal kan hard zijn.”

“Iets uitgebreider eten. Met een glaasje wijn erbij. Lekker met het gezinnetje.” Enkele uren voordat Lucas Bijker met zijn vrouw Melissa en vier kindjes Kerstavond viert, wilt hij ons toch nog te woord staan. ‘t Wordt een interview met Bijker zoals we hem kennen. Rechttoe, rechtaan.

“Tjonge, ik heb veel moeite met bankzitten”, biecht Bijker op. Hij speelde anderhalve maand en zeven wedstrijden geen minuut. Walsh en daarna Wernersson kregen steevast de voorkeur. “Dat irriteerde mij en ik kon het toch moeilijk een plaats geven. Ik ben een topsporter en wil áltijd spelen. (grijnst) Toegegeven: ik reed met een tikkeltje meer moeite naar de training. Telkens naast de basiself vallen, is een klotegevoel. Begrijp me niet verkeerd: mijn prestaties waren te wisselvallig. Als ik altijd goed had gespeeld, was ik nooit de basis uitgegaan. Ik neem het dus niemand kwalijk en heb mijn irritaties ook nooit laten blijken in de groep. Er zijn ook ergere dingen dan op de bank te belanden, hé. Zeker in deze tijden.”

Afgelopen weekend kreeg Bijker dan toch - ietwat verrassend - zijn kans aan Den Dreef. “Ik was superblij dat ik mijn kans weer kreeg in een heel belangrijke wedstrijd. En ik denk dat ik die met beide handen heb gegrepen. Het was lekker om te winnen tegen Leuven en mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Volledig scherm © BELGA

De zege op OHL gaf de Mechelse burger moed, maar morgen volgt er een voor de rest van het seizoen mogelijk cruciaal duel tegen Moeskroen. “Begin dit seizoen denk je nooit dat je in december zou spreken over een cruciale match tegen directe concurrent Moeskroen”, aldus Bijker. “Oké, we leggen mooi voetbal op de mat, maar kijk waar we nu staan. Op dit moment maakt ‘mooi voetbal’ geen reet meer uit. Enkel punten pakken telt. We moeten ervoor vechten. Nu winnen tegen Moeskroen, en we zetten een mooie stap.”

Dat KV Mechelen niet thuishoort in de onderste regionen van 1A, benadrukt de Nederlander met Braziliaanse roots. “Wij zijn absoluut beter dan de andere vijf à zes ploegen onderin het klassement. Alleen hebben we onszelf vaak tekort gedaan. Er zijn te veel persoonlijke fouten geweest, we hadden pech en slikten rode kaarten. Het was bijvoorbeeld schandalig dat we het nog weggaven tegen Waasland-Beveren. Daar hadden we het met tien gewoon moeten uitspelen. Tegen Moeskroen moeten we thuis winnen. Klaar. Meer valt er niet over te zeggen.”

Volledig scherm © BELGA

Contract loopt af

Wat wel nog om een woordje uitleg vraagt: Bijkers contractsituatie. Eind dit seizoen loopt zijn contract af. KV Mechelen kan tot 1 april de optie op een extra jaar lichten, alleen betekent dit automatisch een loonsverhoging. De club neigt op dit moment niet naar een verlenging.

“Als het van mij afhangt, teken ik bij. Ik hoop bij KV Mechelen te blijven”, aldus Bijker. “Voor het team worden dit belangrijke maanden, maar voor mij ook. Ik vind dit een heel mooie club en heb hier altijd met veel plezier gespeeld. Ik wil hier nog niet weg, maar als de club andere keuzes maakt, dan heb ik daar weinig over te zeggen. Zo hard kan voetbal zijn."

Bijker maakte in de voorbije 2,5 jaar veel mee bij KV Mechelen. Zowel persoonlijk als op het veld. Er was de geboorte van zijn drieling, de titel in 1B, de bekerwinst, die zesde plek van vorig seizoen,... “Ik zou het zeer jammer vinden om afscheid te moeten nemen. Of een vertrek deze winter al tot de mogelijkheden behoort? Neen. Ik wil dit seizoen sowieso zo goed mogelijk afmaken. Ik heb hier mooie jaren beleefd en wil niet eindigen met een ‘zwart’ scenario, hé. Ik wil zeker nog een halfjaar knallen voor Malinwa. Dan kan ik toch met een goed gevoel afscheid nemen van de club. Al blijf ik hopen dat ik kan bijtekenen. In maart of april zou er meer duidelijkheid moeten komen.”

Als de wegen van Bijker en KV inderdaad scheiden eind dit seizoen, dan hoopt hij wel in België actief te blijven. “Deze competitie past bij mij en ik heb geen nood aan een gek avontuur.”

Volledig scherm © Photo News