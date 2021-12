Lucas Bijker speelt 100ste match voor KV Mechelen en kiest zíjn (top)momenten: “Fantastisch hoe Van Wijk en Vrancken met mijn gezinssituatie omgingen”

1. Geboorte van zijn drieling

“Memorabel hoe Van Wijk en Vrancken met situatie omgingen”

“Toen ik nog maar pas bij KV Mechelen speelde, werd de drieling (Novaley, Jaycie en zoontje Chevy, red.) geboren. Het was een moeilijke periode, ze lagen lang in het ziekenhuis. Voetbal kwam op de tweede plaats, ik miste trainingen en wedstrijden. Dat was een heftige periode. Ik ging in overlevingsmodus. Iedere dag hoopte je geen slecht nieuws te krijgen. De kinderen doen het nu heel goed - ze zijn gezond. Wij hebben veel geluk gehad. Dat realiseer ik nu meer dan ooit.”

“Tijdens die periode heeft iedereen bij KV Mechelen me gesteund. Ook Dennis van Wijk, toen nog coach. De dag voor mijn terugkeer op training belde ik Van Wijk om te zeggen dat de kindjes stabiel waren en dat ik weer op het veld wilde staan. Dennis nam niet op. Even later belde hij terug om te zeggen dat-ie ontslagen was. Ik viel behoorlijk uit de lucht. Een dag later werd Wouter Vrancken voorgesteld. Dan was het toch afwachten hoe hij met mijn situatie zou omgaan. Maar kijk, hij steunde me meteen op en naast het veld. Altijd toonde hij begrip voor mijn gezinssituatie, die ook volgens hem altijd op de eerste plaats moet komen. Het is memorabel hoe Van Wijk, Vrancken en iedereen bij KV Mechelen met mijn situatie omgingen. Dat is echt niet zo vanzelfsprekend, hoor.”

Volledig scherm Lucas Bijker in mei 2018, met vrouw Melissa en drieling. © BELGAIMAGE

2. Operatie Propere Handen

“Bedankt, Beerschot”

“Net op het moment dat het sportief beter begon te lopen, brak Propere Handen los. Niemand die er in begin iets van wist, niemand die het kon uitleggen. Er kwam uiteindelijk steeds meer informatie naar buiten, en dan dacht ik wel even: ‘Waar ben ik beland?’”

“Die zaak zou ons hele seizoen beïnvloeden. We moesten het zélf doen als ploeg. Wij tegen de rest. Een gevoel dat ons sterker heeft gemaakt. Weet je, eigenlijk mogen we Beerschot bedanken voor de titel. Zij hebben ons op het juiste pad gebracht door onder voorbehoud te komen spelen. Dat was een lage streek, joh. Die rivaliteit met Beerschot leefde in de groep, en nu nog altijd bij de fans. Wij waren veruit de beste ploeg van de competitie. En dat hebben we ook laten zien. Propere Handen is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van KV Mechelen, maar ergens heeft het ons ook vooruit gestuwd.”

Volledig scherm © Photo News

De 1B-finale

“Nooit zo zenuwachtig geweest”

“In die laatste match van de tweede periode in Lommel hadden we het kampioenschap al moéten beslissen, man. Maar in de slotfase kregen we nog een kl*tegoal tegen. En ik kreeg in de 95ste minuut ook mijn vijfde gele kaart, waardoor ik die eerste promotiefinale tegen Beerschot miste. Net voor de tweede finale voelde ik me verschrikkelijk. Zó ziek - ik kon amper op m’n benen staan. Daar heb ik ontzettend van gebaald. Die finale in eigen huis volgde ik vanop de tribune. Nog nooit ben ik zo zenuwachtig geweest. Wat een scenario ook, met die ultieme goal van Clément (Tainmont, red.). Dat ik niet speelde, is toch een smetje op dat seizoen. Maar goed, dan had je nog die bekerfinale. Dat maakte veel goed...”

Volledig scherm © BELGA

De bekerwinst

“Alle credits voor meneer Verrips”

“Na de promotie kregen we twee weken vakantie. (knipoogt) Wat de meeste jongens tijdens die vakantie hebben gedaan, had niet veel te maken met voetbal. Dan hadden we nog vier weken als voorbereiding op de bekerfinale, waar we ontspannen naartoe leefden. Ook toen we op de Heizel trainden en in Tubize op hotel waren, hing er een relaxte sfeer. (grijnst) Alsof het een 1B-uitje was naar Tubize. De spanning steeg pas toen we aankwamen in het stadion voor de match. ‘Wat er ook gebeurt, wij zijn een team en wij hebben al veel neergezet. Dat gaan wij ook nu laten zien’, zeiden we tegen elkaar. Ook dat scenario - een tweedeklasser die wint van een play-off 1-ploeg - had niemand durven bedenken. Alle credits ook voor meneer Verrips. Michael keepte de match van z’n leven.”

Volledig scherm © Photo News

5. Geen Europa League

“Dat knaagt nog”

“Dat we in 1A mochten aantreden ondanks heel die Propere Handen-zaak, was top. Maar dat we uitgesloten werden van Europees voetbal als bekerwinnaar... Ja, dat knaagt toch nog. Echt jammer. Het ging wel om de groepsfase van de Europa League, hé. Wij - de spelers en staf - hadden dat verdiend. Wij hadden niets te maken met wat er gebeurd is, maar werden toch gestraft. Ik heb dat indertijd makkelijk naast me neergelegd. Als je daar nu naar terugkijkt... Het was wel een gemiste kans. Zo’n Europese duels... Op donderdagavond voetballen in Sevilla, met de Mechelse achterban op verplaatsing - dat had héérlijk geweest, toch?

Volledig scherm © Photo News

6. Twee topseizoenen in 1A

“Fantastisch gepresteerd”

“Verder is het moeilijk om specifieke momenten uit mijn tijd bij KV Mechelen in 1A te benadrukken. We hebben gewoon twee topseizoenen achter de rug voor een club als Malinwa, met telkens een plek zéér dicht bij de Europese plaatsen. We hebben fantastisch gepresteerd. Al doet die beslissende match vorig seizoen tegen AA Gent stiekem nog wat pijn, hoor. Dat we dit seizoen dan maar Europees voetbal moeten halen? (knipoogt) Wie weet. We zijn op de goede weg.”

Volledig scherm © BELGA

7. Vriendschap

“Jongens die vrienden zullen blijven”

“Tot slot: ik moet zeggen dat ik hier echte vriendschappen heb opgebouwd. Jongens die vrienden zullen blijven. Daarom voel ik mij ook goed bij deze club: ook naast het veld is het top. Met ‘Swinkie’ (Arjan Swinkels, red.) kwam ik natuurlijk heel goed overeen, en ook met Gustav (Engvall, red.) heb ik een goede klik. Ik voel me heel goed bij deze club, net omdat het zowel sportief als privé prima gaat. (glimlacht) Ik heb vanaf morgen 100 matchen op de teller, maar er mogen er nog 200 bijkomen.”

Volledig scherm © BELGA