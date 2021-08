KVM-clubicoon Seth De Witte wordt zondag in de bloemetjes gezet: “Het wordt heel speciaal”

Voetbal 1A‘Mister Malinwa’ komt even terug thuis. Seth De Witte (33), die tussen 2010 en 2019 239 matchen speelde voor KV, zal zondag voor de aftrap tegen Union in de bloemetjes gezet worden. “Het wordt een heel speciaal moment”, vertelt hij.

Na negen seizoenen werd het contract van Seth De Witte in 2019 niet verlengd. De bekerwinst bleek het laatste wapenfeit van het clubicoon bij Malinwa. En dat kwam hard aan. “Ik had het lang moeilijk”, zegt De Witte. “Enkele keren wou ik naar het stadion rijden om mijn KV-hoofdstuk echt af te sluiten, maar dat is me niet gelukt. Dat viel me te zwaar. De manier waarop ik ben vertrokken, blijft pijnlijk. Dat vergeef ik sommige mensen nooit.”

“Maar”, zegt De Witte, “Ik wil niet blijven hangen in het negatieve. Daarvoor heb ik te veel respect voor Malinwa als club. KV was een groot deel van mijn leven, hé.”

Zondag voor de aftrap tegen Union krijgt De Witte zijn verdiende afscheid, ruim twee jaar nadat hij de club moest verlaten. “De laatste keer dat ik in het stadion stond als KV-speler waren we de beker aan het vieren. Nu krijg ik een echt afscheid voor een vol huis. Dat wordt speciaal. Ik zie dit als hét moment om het verleden helemaal te laten rusten. Hopelijk maken we er een leuke dag van, mét winst voor KV Mechelen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als Malinwa wil winnen tegen leider Union, dan zal het toch beter moeten dan de voorbije weken. Zowel de spelers als Wouter Vrancken gaven al aan dat het niveau ondermaats is, maar ook dat de mentaliteit beter moet. “Daar kan ik moeilijk over oordelen”, aldus De Witte. “Al moéten spelers van Malinwa altijd passie en strijd tonen. Je hebt gasten nodig die hun kop ervoor gooien en de boel op sleeptouw nemen. Dat Union een lastige tegenstander is? (snel) Mechelen speelt wel thuis, hé. Kom op zeg. Ze moeten tonen dat er in Mechelen niet zomaar punten worden weggekaapt. De spelers moeten scherp zijn. Het mes tussen de tanden en let’s go. Als de spelers er vol voor gaan, zullen de fans dat ook doen. Dan is één plus één tien - snap je? Dan kan KV Mechelen van elke ploeg winnen.”

Quote Eens Joachim Van Damme conditio­neel fit is, zie ik weinig redenen waarom hij niet zou spelen. Seth De Witte

Nu Malinwa voetballend en qua mentaliteit wat zoekende is, zou Joachim Van Damme - terug na 2 weken in de B-kern - veel kunnen betekenen. Iets wat De Witte, boezemvriend van Van Damme, bevestigt. “Ik zeg dit niet omdat Joachim mijn ‘broereman’ is. Maar hij zou in alle opzichten een serieuze meerwaarde zijn. Hij kan mee voor de kentering zorgen. Dat beseft iedereen. Eens hij conditioneel fit is, zie ik weinig redenen waarom hij niet zou spelen. Aan mentaliteit zal het bij hem zeker niet liggen op het veld.”

Ook De Witte is een speler die een team op sleeptouw kan nemen. Een echte kapitein. Alleen zit hij momenteel op z’n 33ste wel zonder club nadat zijn contract bij Deinze niet werd verlengd. “Ik voel me fysiek goed. Voorlopig is er nog niets concreets, maar ik wil zeker doorgaan. En mocht er niets meer komen, dan heb ik nog altijd mijn tattoostudio’s. Volgende maand openen we na Antwerpen en Mechelen ook in Leuven.”

Maar eerst dus zondag ‘thuiskomen’ Achter de Kazerne. “Ik kijk er enorm naar uit.”

Volledig scherm Seth De Witte, vorig seizoen als speler van Deinze © BELGA