KVM-aanvaller Kerim Mrabti opgeroepen bij Zweden: “Hoop veel te leren van Ibrahimovic en co”

voetbal 1AKerim Mrabti (27) deelt vanaf maandag de kleedkamer met Zlatan Ibrahimovic. De aanvaller van KV Mechelen is opgeroepen voor de Zweedse nationale ploeg. “Dit is een hele eer.”

Serieuze verrassing voor Mrabti gisteren. “Toen ik na de training op weg was naar huis zag ik dat ik een telefoontje van Janne Andersson, de bondscoach van Zweden, had gemist. Ik belde hem terug en hij zei dat ik een geblesseerde speler mocht vervangen in de selectie. Een emotioneel moment. Ik ben heel blij en super ‘excited’. Ik heb mijn ouders zo snel mogelijk gebeld. Zij zijn heel trots. Mijn gsm staat ook niet meer stil sinds het nieuws naar buiten kwam.”

Mrabti heeft al drie caps achter zijn naam staan. Eerder speelde hij al wedstrijden voor Zweden in 2016 en 2018. Maar deze selectie heeft toch een heel andere betekenis, zo legt hij uit. “De wedstrijden die ik eerder speelde voor Zweden, maakten deel uit van een vriendschappelijk toernooi. In januari spelen Scandinavische en Noord-Europese landen - denk aan Estland, Finland, Denemarken,... - oefenmatchen tegen elkaar. De nationale competities uit die landen liggen dan namelijk stil. De échte nationale ploeg, met de grote vedetten, treedt dan niet aan. Dus dit is mijn eerste échte selectie. Dit betekent veel voor mij. Het is een eer om erbij te zijn.”

Voor Mrabti is zijn selectie een beloning voor zijn uitstekende prestaties de voorbije weken. In de vorige vier matchen was hij telkens beslissend en tegen KV Oostende scoorde hij twee keer. “Het harde werk loont”, glimlacht Mrabti.

Groepswinnaar?

Zweden speelt tijdens de komende interlandbreak in en tegen Georgië en Spanje. “Belangrijke matchen. We kunnen ons als groepswinnaar plaatsen voor het WK in Qatar. Ik hoop minuten te maken, maar verwacht niet dat ik veel zal spelen. Ik wil vooral ervaring opdoen en de ploeg leren kennen.”

Mrabti zal ook ene Zlatan Ibrahimovic leren kennen. “Hij is een voorbeeld voor iedereen. Een van de beste spelers ter wereld. Hopelijk kan ik veel van hem leren. En er zijn nog veel goede spelers, zoals Forsberg, Isak, Kulusevski,... Maar goed, ik ga er niet naartoe als fan, hé. Ik wil mezelf tonen.”

