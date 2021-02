KV Mechelen zonder Van Damme en Shved in bekerduel tegen Beerschot: “Een aderlating”

Gevraagd naar de blessures pakte Vrancken er op de persbabbel zijn lijst bij, geen goed teken. “Bateau en Walsh zijn er nog niet bij. ‘Shelly’ trainde wel al met de groep, Sandy apart. Het ziet er voor hen wel goed uit richting het weekend. Van Damme (adductoren en buikspieren, red.) is niet klaar geraakt en is ook een vraagteken voor zondag. Ook Thoelen heeft voor morgen te veel last aan de quadriceps, al ging Coucke sowieso spelen. Shved is er eveneens niet bij. Hij heeft een klein scheurtje in de hamstrings en zal een week à tien dagen out zijn.” KV Mechelen zit op zijn limiet. Morgen volgt de achtste wedstrijd in één maand tijd. “Deze periode is allesbehalve ideaal door de winterse omstandigheden. Ofwel speel je op een hard veld, of op een kunstgrasveld, wat altijd belastend is voor de spieren.”