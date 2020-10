KV Mechelen vraagt uitstel van duel tegen Club Brugge na 7 positieve gevallen, wedstrijd gaat wellicht toch door - Moeskroen-STVV uitgesteld

KV MechelenKV Mechelen is nog niet verlost van corona. In totaal zijn er nog 7 A-kernspelers besmet. Dat wees de laatste testronde uit. Zo rijst de vraag of Club Brugge-KV Mechelen van komende zaterdag wel kan doorgaan. Malinwa heeft uitstel gevraagd, maar de Pro League gaat dat verzoek wellicht niet inwilligen.