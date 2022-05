KV Mechelen-speler Rik van Drongelen verlaat ziekenhuis nadat hij betrokken raakte bij dodelijk ongeval

Beelden: Provicom

“We staan in contact met hem, vooral via onze chef professioneel voetbal Oliver Ruhnert”, verklaarde Christian Arbeit van Union Berlijn. Van Drongelen botste woensdagmorgen op weg naar de training met een tegenligger. In de andere wagen liet de chauffeur het leven. Van Drongelen werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus alweer ontslagen.

Volgens de Union-woordvoerder gaat de politie ervan uit dat de voetballer geen schuld treft. “Hij is erg verdrietig en zwaar aangedaan. We proberen hem wat op te vrolijken, al moet hij ook de ruimte krijgen om te rouwen”, voegde Arbeit eraan toe.

Van Drongelen kwam eind januari op huurbasis over van Bundesligaclub Union Berlijn. De centrale verdediger speelde dit seizoen al tien wedstrijden voor geel-rood.

Van Drongelen was gisteren rond 7.40 uur op weg naar de training toen hij nabij het Nederlandse stadje Axel hard in aanraking kwam met een ander voertuig. Door de klap belandde één van de wagens - wellicht die van Van Drongelen - in een droge sloot. Al snel na de melding van het ongeval werd de brandweer opgeroepen en ook de ambulancedienst en een traumahelikopter werden gealarmeerd, maar rond 8 uur werd de komst van het traumateam geannuleerd omdat de inzittende bij de andere wagen was overleden. Hij was amper 18.

“Het ongeval zit in onderzoek”, zegt de woordvoerder van politie Zeeland. “Daarbij worden zowel de omstandigheden als de wagens technisch onderzocht. Het kan nog dagen tot weken duren voor we daarvan de resultaten hebben. Voorlopig zijn de omstandigheden nog onduidelijk.” De politie heeft ook een getuigenoproep gelanceerd. “We willen natuurlijk zoveel mogelijk informatie krijgen, dat is zowel in het belang van de betrokkenen als de nabestaanden. En op het tijdstip van het ongeval waren er ook andere passanten, hun informatie zal ook belangrijk zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar dashcams.”

Van Drongelen, die sinds deze winter gehuurd wordt van het Duitse Union Berlin, kwam dit seizoen al tien keer uit voor Malinwa. Hij begon zijn profcarrière bij Sparta, waarna het via Hamburg naar Berlijn en later dus Mechelen ging. Hij doorliep ook de jeugdreeksen met de Nederlandse nationale ploeg.

Mechelen trekt zaterdagavond naar Gent voor de derde speeldag in de Europe play-offs.

