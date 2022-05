KV Mechelen-speler Rik van Drongelen betrokken bij dodelijk ongeval op weg naar training

Van Drongelen was rond 7u40 op weg naar de training toen hij in het Nederlandse stadje Axel hard in aanraking kwam met een ander voertuig. Van Drongelen zelf ligt in shock en met lichte verwondingen in het ziekenhuis, de 18-jarige passagier uit de andere betrokken wagen overleefde de klap niet. Meer details over het ongeluk zijn er voorlopig niet.