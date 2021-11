KV Mechelen ondanks goal van Storm onderuit op Cercle Brugge: “We kwamen op alle vlakken tekort”

Voetbal 1AKV Mechelen heeft niet kunnen bevestigen na de stuntzege tegen Club Brugge. De troepen van Vrancken gingen met 3-1 onderuit op Cercle Brugge. Doelpuntenmaker Nikola Storm (27) is duidelijk: “Het was niet goed genoeg.”

Na de overwinning tegen Club Brugge zou Cercle Brugge geen probleem vormen voor Malinwa, toch? Nou, het draaide anders uit. Een onherkenbaar KV Mechelen verloor met 3-1. “We kwamen op alle vlakken tekort”, reageert Storm. “We probeerden wel te voetballen, maar het werd al snel duidelijk dat hun spel ons niet ligt. Tegen potige ploegen die fel knokken, hebben we het moeilijk. Dat is al vaker gebleken dit seizoen. We verloren de duels en de tweede ballen. Dan wordt het moeilijk.”

Malinwa kwam in de eerste helft op achterstand via een hoekschop. Het is al de zevende tegengoal uit een corner dit seizoen. “We zijn niet de ploeg met het meeste gestalte. We scoren ook zelf weinig op stilstaande fases. Misschien is dat een pijnpunt, ja.”

En toch ging KV niet met een achterstand rusten. “Net voor de pauze scoorde ik uit het niets", legt Storm uit. “We trokken met extra moed de kleedkamer in. Het is spijtig dat onze tweede helft niet beter was. We vonden de oplossingen niet, zowel in balverlies als balbezit.”

Strafschop?

Uiteindelijk ging Malinwa in de tweede helft helemaal de boot in, onder meer na een penaltyfout van Sheldon Bateau. “Voor mij was het geen strafschop", aldus de verdediger. “In de Premier League wordt zoiets nooit gefloten en dat heb ik de ref ook gezegd. Ik doe gewoon mijn job. Maar goed, het is zijn beslissing. Dit is teleurstellend. Of we Vanlerberghe misten achterin? Goh, ik vind dat Alec (Van Hoorenbeeck, red.) het goed heeft gedaan. Doorheen heel de match waren we wat ‘unlucky’. We hadden pech, ‘t was altijd net niet.”

Na de stunt tegen Club Brugge kwam nu dus de teleurstelling tegen Cercle Brugge. Een ontnuchterende nederlaag. “Vorige week wonnen we tegen Club Brugge en iedereen was tevreden”, besluit Storm. “Nu moeten we kritisch durven zijn en zeggen dat het niet goed genoeg was. Cercle Brugge heeft gewoon verdiend gewonnen. Wij maakten geen aanspraak op zelfs maar een gelijkspel.”

Meer lezen: voetbal in 1A

Volledig scherm © Photo News