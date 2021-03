KV Mechelen keerde Dieter Penninckx 400.000 euro uit om deel van bonus Olivier Somers te betalen

KV MechelenDe aandelenimpasse houdt aan bij KV Mechelen. Maar dat eigenaar Dieter Penninckx zichzelf verrijkte op de kap van de club? Dat klopt niet, zo beweert hijzelf, niet onterecht, in een open brief.

Zaterdagavond, 18.18u. Dieter Penninckx post een open brief in een Facebookgroep van Malinwa-fans. De aanleiding: een artikel in zakenkrant ‘De Tijd’. Daarin valt te lezen dat Penninckx in mei vorig jaar een managementvergoeding van 403.000 euro aan Malinwa factureerde. “Er wordt geïnsinueerd dat ik bedragen uit de club gehaald zou hebben in mijn voordeel. Dat is pertinent onwaar”, reageert de hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, die nog altijd 71,2% van de aandelen bezit. Navraag leert dat Penninckx dat bedrag niet zomaar voor eigen gewin heeft geïnd.

Bonus in schijven

Terug naar juni 2019. Penninckx koopt het aandelenpakket van mede-eigenaar Olivier Somers, veroordeeld in het matchfixingschandaal, voor 2,2 miljoen euro. Op die manier stijgen de kansen van de club om via het BAS toch te mogen promoveren naar 1A. Somers factureert na zijn vertrek nog 450.000 euro via verschillende vennootschappen voor geleverde prestaties en kosten. Hij dwingt tijdens de onderhandelingen ook een bonus af van een kleine 2 miljoen euro, omdat de club onder zijn leiding in waarde is gestegen. Een bedrag dat enkel uitgekeerd moet worden als de club effectief promoveert, wat ook gebeurt. Penninckx betaalt die bonus in schijven.

Voor een van die schijven klopt Penninckx aan bij de club. Er wordt overeengekomen dat KV Mechelen hem in mei 2020 403.000 euro - ‘de managementvergoeding’ - van de 1A-tv-gelden uitbetaalt. En dan zal Penninckx een percentage van zijn aandelen tussen de andere stakeholders herverdelen. De Raad van Bestuur gaat akkoord. Maar de aandeelhouders, waaronder de supporters, krijgen uiteindelijk géén aandelen in return.

De minderheidsaandeelhouders keren zich tegen Penninckx. In een gerechtelijk onderzoek naar zijn failliete modegroep FNG wordt hij verdacht van financiële fraude. Sponsors als Telenet zijn hem liever kwijt dan rijk. Penninckx wordt ontslagen als bestuurder, maar weigert tot dusver aandelen af te staan of naar 49% te zakken, zoals de clubstatuten voorschrijven. Er wordt nu al een halfjaar onderhandeld. Voorlopig zonder succes.

Supportersorgaan

Het Supportersorgaan communiceerde gisteravond dat er een nieuwe onderhandelingsronde is opgestart. “Daarmee zijn we ingegaan op zijn herhaalde vraag om alsnog tot een onderhandelde oplossing te komen”, klinkt het. “Wij willen hiermee tonen dat ook wij nog steeds bereid zijn en er alles aan willen doen om tot een onderhandelde overeenkomst te komen. We hopen dat Dieter samen met ons het belang van de club voorop wil stellen. Zolang de onderhandelingen lopen, zullen we niet communiceren. We zullen tevens vragen dat Dieter dit ook zou willen naleven.”

