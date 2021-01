KV Mechelen huurt AZ-spits Ferdy Druijf

Druijf speelt al sinds 2012 bij AZ, waar hij drie jaar geleden zijn profdebuut maakte. Dit seizoen kwam de Nederlander veelal uit als invaller en bij KV Mechelen hoopt hij op meer speelminuten. In totaal speelde Druijf tot dusver 40 wedstrijden voor AZ, waarin hij zes keer scoorde. Hij had reeds een gesprek met coach Wouter Vrancken. Als alles goed gaat, wordt zijn transfer donderdag geofficialiseerd. KV Mechelen zou ook een stevige aankoopoptie bedongen hebben - Druijfs marktwaarde wordt op 2 miljoen euro geschat.

Malinwa was al even op zoek naar een nieuwe targetman. Topprioriteit was aanvankelijk Hoffenheim-spits João Klauss, maar de Braziliaan trok uiteindelijk naar Standard. Avenatti, die de Rouches graag zien vertrekken, had dan weer geen zin in een uitleenbeurt aan Mechelen.