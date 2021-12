KV Mechelen bewijst dat het brede kern heeft: “We hebben veel kwaliteit”

KV Mechelen deed het zonder aanvoerder en sterkhouder Rob Schoofs tegen Gent. Aangezien ook Vanlerberghe en Cuypers out zijn, ontbrak KV’s centrale as. Zijn nog geblesseerd of besmet met Covid: Bateau, Dassy, Van den Eynden, Robberechts, Kaya, Dailly, Engvall en Druijf.

Een hele lijst, en tóch slaagde Malinwa erin ploeg-in-vorm AA Gent te verslaan. “Wetende dat we onze centrale as, die zo bewierookt is, moesten missen en dan zó spelen tegen Gent... Dat is erg knap”, was Wouter Vrancken tevreden.

Uitblinker Nikola Storm pikte in: “We hebben niet de breedste kern van België, maar wel veel kwaliteit. Als er jongens uitvallen, kunnen we het op veel manieren oplossen.”

Dat Mechelen zo flexibel kán zijn, heeft het deels te danken aan de polyvalentie van Kerim Mrabti, tegen AA Gent goed voor twee goals en een assist. Vrancken kan naar hartenlust schuiven met de Zweedse aanvaller, die zich tactisch moeiteloos aanpast. Is Schoofs afwezig, dan zet hij Mrabti op de ‘tien’. Je kan hem eveneens op rechts posteren. En mocht Storm uitvallen, dan is Mrabti ook dáár optie nummer één als vervanger. Hij is de nuttigste speler van de hele kern.

Volledig scherm Kerim Mrabti. © BELGA

Dat KV Mechelen met elf afwezigen een volwaardig basiselftal aan de aftrap kan brengen - een team dat dus wint van AA Gent en mits meer efficiëntie ook een goed resultaat haalt op Union - toont aan dat het een brede kern heeft. Die is (quasi) overal dubbel bezet. TD Tom Caluwé mag zich op de borst kloppen, zéker gezien het beperkte budget van Malinwa.

KV Mechelen boekte woensdag zijn eerste competitiezege tegen AA Gent sinds oktober 2016. Straf. Al moeten ze nu zaterdag tegen Zulte Waregem bevestigen. Want vergeet niet: een week na de stunt tegen Club verloor het van Cercle...

Essevee is overigens een team dat KV Mechelen niet ligt, zo zagen we in de heenronde. “Tegen ploegen met grote jongens die meer ‘vechtvoetbal’ spelen, hebben we het altijd moeilijk”, zei Storm eerder al. Aan Malinwa om nu ook zo’n wedstrijden te winnen.

Volledig scherm Nikola Storm © Photo News