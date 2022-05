KV Mechelen bevestigt vertrek Wouter Vrancken: “Hij ambieert een stap hogerop”

KV MechelenMet de slotspeeldag in zicht heeft KV Mechelen nu ook officieel aangekondigd dat Wouter Vrancken straks andere oorden opzoekt. “Hij ambieert een stap hogerop. Wij willen hem die kans geven”, aldus Malinwa. Vrancken zelf stelt nog niet te hebben beslist waar hij volgend seizoen coach is.

De Limburgse coach heeft nog een contract van onbepaalde duur Achter de Kazerne. Voorlopig heeft er nog geen club zich gemeld om de afkoopclausule van 600.000 euro te betalen. Een kwestie van tijd, zo klinkt het in de wandelgangen. Vrancken wordt gelinkt aan Racing Genk, maar er is ook buitenlandse interesse.

Quote Sowieso gaan we er zaterdag tegen Genk nog eens vol voor. Wat dan volgt, dat zien we nog wel. Waar ik naartoe ga, dat heb ik nog niet beslist. Wouter Vrancken

Hij gaf na de reguliere competitie bij het bestuur al aan te willen vertrekken. Vrancken heeft het gevoel dat hij op de limieten van de club botst, vooral infrastructureel en financieel. Hij stond vier seizoenen aan het roer van KV Mechelen, dat hij naar de 1B-titel, bekerwinst en twee zesde plaatsen in 1A leidde. Op dit moment is Malinwa vierde (en dus laatste) in de Europe play-offs.

“Nog niet beslist over toekomst”

“Ik ben de club, mijn staff, spelers en supporters dankbaar voor vier ongelofelijke jaren”, zegt Vrancken in een reactie op de website van Malinwa. “Als ik bekijk wat we allemaal samen bereikt hebben: daar ben ik echt fier op. Het zal vreemd zijn als ik het nieuwe seizoen niet meer in Mechelen start. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. KVM gaf me de kans om me als coach verder te ontwikkelen en me in 1A te tonen. Het waren grandioze jaren.”

En nu? “Sowieso gaan we er zaterdag tegen Genk nog eens vol voor. Wat dan volgt, dat zien we nog wel. Waar ik naartoe ga, dat heb ik nog niet beslist.”

“Wat Wouter bij KV Mechelen heeft verwezenlijkt, is uniek”, zegt Frank Lagast, CEO van KV Mechelen. “We nemen afscheid van een coach die in een periode van vier jaar promoveerde naar 1A, de Beker van België won en drie maal in de subtop van het klassement eindigde. Hij ambieert een stap hogerop, wij willen hem die kans geven.” Lagast moet nu dus op zoek naar een nieuwe T1. “We zijn opnieuw op zoek naar een enthousiast en ambitieus profiel die de waarden van een familieclub als KV Mechelen belichaamt. De nieuwe coach bouwt verder op de stevige fundamenten die Wouter neerzette. De nabije toekomst zal uitwijzen wie het roer overneemt.”

“We willen Wouter bedanken voor de heerlijke periode die we samen beleefden”, vult sportief directeur Tom Caluwé aan. “Wouter heeft geel-rood bloed door zijn aderen stromen. We nemen afscheid als kameraden. Kameraden die de komende jaren nog zullen afspreken voor een paar pintjes en leuke wedstrijden in het AFAS Stadion.”

Volledig scherm Wouter Vrancken. © BELGA